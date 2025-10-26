október 26., vasárnap

Prevenció

1 órája

Az ózdi általános iskola nyolcadikosai ezúttal a rendőrkapitányság falai között tanultak

Az ózdi Bolyky Tamás Általános Iskola 8. osztályos diákjai ezúttal nem a tanteremben, hanem a rendőrkapitányság falai között tanultak fontos dolgokat.

Az ózdi általános iskola nyolcadikosai ezúttal a rendőrkapitányság falai között tanultak

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

Rendhagyó tanórát tartottak az Ózdi Rendőrkapitányságon – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán.

Rendhagyó tanórát tartottak Ózdon: a prevenció is fókuszban volt.
A prevenció is fókuszban volt a rendhagyó előadáson
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A nyílt napon szó esett a Rendőrség Drogprevenciós Programjáról, a bántalmazottak „néma segélykiáltásáról” – vagyis arról a kézjelről, amellyel észrevétlenül lehet segítséget kérni –, valamint bűnmegelőzési jó tanácsokat is kaptak a fiatalok.

Az interaktív előadásokat Bari Ágnes r. hadnagy és Komoróczki Krisztián r. hadnagy tartotta, akik arra biztatták a diákokat, hogy merjenek kérdezni, beszélni és odafigyelni egymásra.

A rendőrség célja, hogy a fiatalok tudatos, biztonságos döntéseket hozzanak – az iskolában, az utcán és az online térben is.

