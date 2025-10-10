Pótlóbuszok, lezárt átjáró, korábban induló vonatok: masszív változások a miskolci vonalon

Október 11-én és 12-én felsővezeték-karbantartás miatt Aszód és Hatvan között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt módosul több járat menetrendje a Budapest–Hatvan–Miskolc és a Vámosgyörk–Gyöngyös vonalon. Kiemelten a Mátra InterRégiók esetében kell jelentősebb változásokra számítani szombaton és vasárnap, de néhány Hernád-Zemplén és Tokaj IC, valamint S77-es vonat és Agria InterRégió esetében is módosul a menetrend.

Hétvégén az IR85-ös Mátra InterRégiók

a Keleti pályaudvar felől – az utolsó esti indulást (22:30) kivéve (3078) – csak Hatvan és Gyöngyös között és 2-3 perccel korábban közlekednek.

Ellenkező irányból pedig csak Gyöngyös és Hatvan között közlekednek október 11-én az esti utolsó indulású (22:15) személyvonatot kivéve (3061), illetve október 12-én üzemkezdettől a 18:08-as indulásig.

Tokaj és Hernád-Zemplén IC-ket, miskolci InterRégiót, Agria InterRégiót, S77-es vonatot érintő változások október 11-én és 12-én

A Miskolc felől a Keleti pályaudvarra induló Tokaj InterCity-k, Hernád-Zemplén InterCity-k Hatvanból 12 perccel később, óra 7-kor indulnak.

A Keleti pályaudvarról 6:00-kor Egerbe induló IR87-es Agria InterRégió (550) a Keleti pályaudvar és Hatvan között 5 perccel korábban közlekedik.

A Hatvanból 6:24-kor Vácra induló S77-es vonat (33412) Aszód és Hatvan között 9 perccel korábban közlekedik.

A Miskolcól 5:20-kor a Keleti pályaudvarra induló InterRégió (5019) útvonalán 1-6 perccel korábban közlekedik, a Keleti pályaudvarra pontosan érkezik.

Október 12-én a Kassa felől érkező, a Hatvanból 18:55-kor a Keleti pályaudvarra továbbinduló Hernád-Zemplén IC (IC 191) Hatvanból 19 órakor indul, a Keleti pályaudvarra 13 perccel később érkezik.

Október 11-én, Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbusz közlekedik néhány esti Tokaj InterCity, személyvonat, október 11-én és 12-én hajnalban a Nyíregyházáról 2:18-kor, 4:10-kor Miskolcra induló személyvonat helyett.

A Turát és Újhatvant összekötő 3104-es út és a miskolci fővonal keresztezésénél lévő vasúti átjárót október 10-én 22 óra és 12-én 19 óra között teljes szélességben lezárják, átkelésre nem használható. A terelőutat táblák jelzik – írja a mavcsoport.hu.

