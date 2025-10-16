39 perce
Nyit Miskolcon a „mekis” posta? Ki se szállsz a kocsiból, mindent intéznek helyetted!
Szabolcsban már van, de lesz-e vajon Borsodban is? A Posta Drive típusú szolgáltatást partnerségi formában működtetik. Ezen múlik: lesz-e helyi partner hozzá?
Az összes Posta Drive jellegű szolgáltatási lehetőség úgynevezett partnerségi együttműködés keretében, tehát partnercég által működtetve üzemel a Magyar Posta rendszerében. Az összes – vagyis az eddigi egyetlen. Hogy legyen több, és azok között akadjon borsodi is, ezek szerint (helyi) partnerekre lesz szükség.
Posta Drive: Szabolcsban már van, Borsodban vajon mikor lesz?
Figyelem! Nyíregyházán nyílt meg az ország legelső Posta Drive-ja!
Fenti figyelemfelkeltő címsor olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportálon. Arról szól, hogy:
A mindennapi biztonságunkhoz elengedhetetlen, hogy a szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek. Nyíregyházán ezt is erősítjük a város nyolcadik postafiókjának átadásával – mondta Magyar Posta vezérigazgató-helyettese egy, a napokban tartott avatórendezvényen. – A kertvárosi partnerfiók kicsit más, mint a többi. Ennek kialakításakor maximálisan figyelembe vették a fogyatékossággal élők igényeit. A fióknál az úgynevezett Posta Drive szolgáltatási érhető el, így az ügyfelek az autójukban ülve intézhetik az ügyeiket. Ez nem csupán a fogyatékkal élőknek, hanem például a kisgyermekes szülőknek is nagy segítség: gondoljunk csak bele, a fiókhoz érkező édesanyának nem kell kivenni a gyermekeket az autóból, kipakolni a babakocsit, és még sorolhatnánk.
- mondta Simon Csilla, Magyar Posta hálózati és humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.
Ez a bizonyos Posta Drive egység a nyírségi nagyvárosban nemrég átadott Kertvárosi Esély Piac és Vásár területén (Fokos utca 1/B), az ott kialakított Postapartner-fiók révén használható a nagyközönség számára.
A további leírásból kiderül, az új fiókban egy innovatív hangrendszer segíti a hallássérülteket. A berendezés szűrt hangot juttat az ügyfél hallókészülékére. Kizárja a külső zajokat, így a hallássérült tisztán érti az ügyintézőt, gördülékenyebbé válnak a folyamatok.
De nyílik-e hasonló szolgáltatás, azaz Posta Drive Borsod-Abaúj-Zemplénben, mindenekelőtt Miskolcon a belátható jövőben? Mikor rendelhetünk táviratfeladást vagy más bevett postai szolgáltatásokat ahhoz hasonlóan, mint például hamburgert?
A Magyar Posta részére a Boon.hu továbbította a nyilván sokakat foglalkoztató kérdést. Az állami cégtől az alábbi rövid, de lényegre törő válasz érkezett:
A Nyíregyházán megnyitott Posta Drive szolgáltatás postapartneri kezdeményezésre valósult meg, amelyről itt olvashat bővebben:
Egyelőre hasonló igény Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből nem érkezett társaságunkhoz.
- A Posta Drive szolgáltatás leírása: lehetővé teszi a készpénz-átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk autójukból, ami különösen nagy könnyebbséget jelenthet mozgáskorlátozott ügyfeleink számára, de természetesen bárki számára elérhető, aki autója kényelméből intézné postai ügyeit. Az új, nyíregyházi épület másik különlegessége az épületben kialakított indukciós hurokrendszer, egy olyan speciális elektronikus eszköz, ami a hallókészüléket viselő ügyfelek számára biztosít tiszta hangátvitelt azáltal, hogy elektromágneses teret hoz létre, amelyet a hallókészülék közvetlenül fogad, kiszűrve a háttérzajokat. Így a hallássérült ügyfelek számára is egyszerűbbé válik a kommunikáció az ügyintézés során. Az előrejelzés szerint a szolgáltató naponta átlagosan közel 300 ügyfelet szolgál majd ki, ami jelentős könnyebbséget jelent a környéken élőknek.
- A fejlesztés illeszkedik a Magyar Posta 2023-ban elindított új partneri programjába, amelynek keretében hosszú távú partneri együttműködéssel bővíti szolgáltatási hálózatát. A [szeptember 16-án] átadott nyíregyházi partnerséggel együtt országosan jelenleg 867 postapartnerség működik, amelyek közül több mint 640 az új partneri konstrukcióban jött létre.
