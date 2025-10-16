Nyit Miskolcon a „mekis” posta? Ki se szállsz a kocsiból, mindent intéznek helyetted!

Az összes Posta Drive jellegű szolgáltatási lehetőség úgynevezett partnerségi együttműködés keretében, tehát partnercég által működtetve üzemel a Magyar Posta rendszerében. Az összes – vagyis az eddigi egyetlen. Hogy legyen több, és azok között akadjon borsodi is, ezek szerint (helyi) partnerekre lesz szükség.

Posta Drive: a szabolcsi vármegyeszékhelyen már van – a borsodiban lesz-e valaha?

Fotó: Sipeki Péter

Posta Drive: Szabolcsban már van, Borsodban vajon mikor lesz?

A mindennapi biztonságunkhoz elengedhetetlen, hogy a szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek. Nyíregyházán ezt is erősítjük a város nyolcadik postafiókjának átadásával – mondta Magyar Posta vezérigazgató-helyettese egy, a napokban tartott avatórendezvényen. – A kertvárosi partnerfiók kicsit más, mint a többi. Ennek kialakításakor maximálisan figyelembe vették a fogyatékossággal élők igényeit. A fióknál az úgynevezett Posta Drive szolgáltatási érhető el, így az ügyfelek az autójukban ülve intézhetik az ügyeiket. Ez nem csupán a fogyatékkal élőknek, hanem például a kisgyermekes szülőknek is nagy segítség: gondoljunk csak bele, a fiókhoz érkező édesanyának nem kell kivenni a gyermekeket az autóból, kipakolni a babakocsit, és még sorolhatnánk.

- mondta Simon Csilla, Magyar Posta hálózati és humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.

Ez a bizonyos Posta Drive egység a nyírségi nagyvárosban nemrég átadott Kertvárosi Esély Piac és Vásár területén (Fokos utca 1/B), az ott kialakított Postapartner-fiók révén használható a nagyközönség számára.

A további leírásból kiderül, az új fiókban egy innovatív hangrendszer segíti a hallássérülteket. A berendezés szűrt hangot juttat az ügyfél hallókészülékére. Kizárja a külső zajokat, így a hallássérült tisztán érti az ügyintézőt, gördülékenyebbé válnak a folyamatok.

Az átadóünnepségen

Fotó: Sipeki Péter / szon.hu

De nyílik-e hasonló szolgáltatás, azaz Posta Drive Borsod-Abaúj-Zemplénben, mindenekelőtt Miskolcon a belátható jövőben? Mikor rendelhetünk táviratfeladást vagy más bevett postai szolgáltatásokat ahhoz hasonlóan, mint például hamburgert?