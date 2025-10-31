október 31., péntek

Horgászok, figyelem!

29 perce

Friss telepítés a kedvenc vizekben: több ezer kiló ponty úszkál a helyi tavakban – mutatjuk, hova érdemes menni

Címkék#Horgász Egyesületek B-A-Z Megyei Szövetség#horgász egyesület#pontytelepítés

A frissen érkezett háromnyaras pontyok már több népszerű horgászvízben is ott úsznak, így a horgászok izgalmas fogásokra számíthatnak a következő napokban. Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület üzemterven felüli pontytelepítést végzett október végén.

Boon.hu

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület arról tájékoztatta a horgászokat, hogy október 22-én üzemterven felüli háromnyaras pontytelepítést hajtott végre több népszerű és kedvelt megyei horgászhelyen. A telepítés össztömege több mint 6500 kilogramm, amely a horgászközösség számára komoly szezonvégi fogási lehetőséget jelent.

pontytelepítés
Ez a pontytelepítés az ütemezésen felül történt Forrás: Facebook/Észak-magyarországi Horgász Egyesült

A legnagyobb mennyiség a Gólem-tóba került, ide összesen 4400 kilogramm ponty érkezett, ami várhatóan hamar élénk halfordulást hoz a tóparti életbe. Emellett több kisebb és közepes víz is részesült a telepítésből, erősítve a helyi horgászturizmust és a rendszeres sporthorgászok lehetőségeit.

Íme a pontytelepítési lista tóra bontva

Helyszín /Telepített ponty mennyisége

  • Gólem-tó 4400 kg
  • Borsodsziráki-tó 300 kg
  • Szirmabesenyői tavak 700 kg
  • Sajószentpéteri tavak 250 kg
  • Sajószentpéteri Új-tó 250 kg
  • Szeles I. tó 200 kg
  • Szeles II. tó 200 kg
  • Kurityáni-tó 150 kg
  • Ormosbányai-tó 150 kg

A telepítést követően érdemes figyelni a vizek terheltségére és a fogási napló pontos vezetésére. A horgászrend betartása továbbra is kiemelten fontos, hogy a halállomány hosszú távon is fenntartható legyen.

Az egyesület arra kéri a horgászokat, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek a kíméletes bánásmódra, különösen az első megfogott, frissen telepített egyedek esetében.


Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

