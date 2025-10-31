1 órája
Friss telepítés a kedvenc vizekben: több ezer kiló ponty úszkál a helyi tavakban – mutatjuk, hova érdemes menni
A frissen érkezett háromnyaras pontyok már több népszerű horgászvízben is ott úsznak, így a horgászok izgalmas fogásokra számíthatnak a következő napokban. Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület üzemterven felüli pontytelepítést végzett október végén.
Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület arról tájékoztatta a horgászokat, hogy október 22-én üzemterven felüli háromnyaras pontytelepítést hajtott végre több népszerű és kedvelt megyei horgászhelyen. A telepítés össztömege több mint 6500 kilogramm, amely a horgászközösség számára komoly szezonvégi fogási lehetőséget jelent.
A legnagyobb mennyiség a Gólem-tóba került, ide összesen 4400 kilogramm ponty érkezett, ami várhatóan hamar élénk halfordulást hoz a tóparti életbe. Emellett több kisebb és közepes víz is részesült a telepítésből, erősítve a helyi horgászturizmust és a rendszeres sporthorgászok lehetőségeit.
Íme a pontytelepítési lista tóra bontva
Helyszín /Telepített ponty mennyisége
- Gólem-tó 4400 kg
- Borsodsziráki-tó 300 kg
- Szirmabesenyői tavak 700 kg
- Sajószentpéteri tavak 250 kg
- Sajószentpéteri Új-tó 250 kg
- Szeles I. tó 200 kg
- Szeles II. tó 200 kg
- Kurityáni-tó 150 kg
- Ormosbányai-tó 150 kg
A telepítést követően érdemes figyelni a vizek terheltségére és a fogási napló pontos vezetésére. A horgászrend betartása továbbra is kiemelten fontos, hogy a halállomány hosszú távon is fenntartható legyen.
Az egyesület arra kéri a horgászokat, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek a kíméletes bánásmódra, különösen az első megfogott, frissen telepített egyedek esetében.
