Friss telepítés a kedvenc vizekben: több ezer kiló ponty úszkál a helyi tavakban – mutatjuk, hova érdemes menni

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület arról tájékoztatta a horgászokat, hogy október 22-én üzemterven felüli háromnyaras pontytelepítést hajtott végre több népszerű és kedvelt megyei horgászhelyen. A telepítés össztömege több mint 6500 kilogramm, amely a horgászközösség számára komoly szezonvégi fogási lehetőséget jelent.

Ez a pontytelepítés az ütemezésen felül történt Forrás: Facebook/Észak-magyarországi Horgász Egyesült

A legnagyobb mennyiség a Gólem-tóba került, ide összesen 4400 kilogramm ponty érkezett, ami várhatóan hamar élénk halfordulást hoz a tóparti életbe. Emellett több kisebb és közepes víz is részesült a telepítésből, erősítve a helyi horgászturizmust és a rendszeres sporthorgászok lehetőségeit.