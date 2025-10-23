október 23., csütörtök

Ennek örülnek a taktabáji polgárőrök!

Új autót kaptak a taktabáji polgárőrök a Magyar Falu Program jóvoltából. A polgárőrszolgálat mostantól még hatékonyabban vigyázhatja a falu nyugalmát és biztonságát.

Boon.hu
Ennek örülnek a taktabáji polgárőrök!

Nagy az öröm Taktabájon

Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

Taktabájon átadták a helyi polgárőrök új szolgálati autóját, amely a mindennapi munkájukat segíti. A polgárőrök ezzel az autóval gyorsabban reagálhatnak a hívásokra, hatékonyabban járőrözhetnek, és még jobban óvhatják a közösséget, amelyért nap mint nap dolgoznak.

polgárőr, taktabáj
A taktabáji polgárőrök új autóval gazdagodtak 
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

Új autóval indulnak szolgálatba a taktabáji polgárőrök

A Magyar Falu Program keretében új polgárőr autóval gazdagodott Taktabáj, amit nagy örömmel vett át a helyi Polgárőr Egyesület. Az átadó ünnepségen Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője és családokért felelős államtitkár kiemelte, hogy a program célja, hogy a kistelepüléseken élők élete biztonságosabb, kényelmesebb és közösségibb legyen.

Az új jármű a helyi polgárőrök számára nemcsak egy eszköz, hanem komoly támogatás is, hiszen a mindennapi szolgálat során nélkülözhetetlen a megbízható közlekedés. Az autóval gyorsabban tudnak reagálni a lakossági bejelentésekre, segíthetnek baleseteknél, vagy részt vehetnek közös akciókban a rendőrséggel.

A nyugodt, biztonságos otthonért

Az államtitkár a közösségi oldalán is megosztotta a jó hírt, és köszönetet mondott a Taktabáji Polgárőr Egyesület tagjainak elhivatott munkájukért. 

A polgárőrök nap mint nap azért dolgoznak, hogy településeink nyugodt, biztonságos otthont jelentsenek mindenki számára. 

A taktabáji polgárőrök pedig büszkén ültek be új autójukba, hiszen tudják, ezzel nemcsak ők lettek gazdagabbak, hanem az egész falu is biztonságosabbá vált.

