19 perce
Ennek örülnek a taktabáji polgárőrök!
Új autót kaptak a taktabáji polgárőrök a Magyar Falu Program jóvoltából. A polgárőrszolgálat mostantól még hatékonyabban vigyázhatja a falu nyugalmát és biztonságát.
Nagy az öröm Taktabájon
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia
Taktabájon átadták a helyi polgárőrök új szolgálati autóját, amely a mindennapi munkájukat segíti. A polgárőrök ezzel az autóval gyorsabban reagálhatnak a hívásokra, hatékonyabban járőrözhetnek, és még jobban óvhatják a közösséget, amelyért nap mint nap dolgoznak.
Új autóval indulnak szolgálatba a taktabáji polgárőrök
A Magyar Falu Program keretében új polgárőr autóval gazdagodott Taktabáj, amit nagy örömmel vett át a helyi Polgárőr Egyesület. Az átadó ünnepségen Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője és családokért felelős államtitkár kiemelte, hogy a program célja, hogy a kistelepüléseken élők élete biztonságosabb, kényelmesebb és közösségibb legyen.
Az új jármű a helyi polgárőrök számára nemcsak egy eszköz, hanem komoly támogatás is, hiszen a mindennapi szolgálat során nélkülözhetetlen a megbízható közlekedés. Az autóval gyorsabban tudnak reagálni a lakossági bejelentésekre, segíthetnek baleseteknél, vagy részt vehetnek közös akciókban a rendőrséggel.
A nyugodt, biztonságos otthonért
Az államtitkár a közösségi oldalán is megosztotta a jó hírt, és köszönetet mondott a Taktabáji Polgárőr Egyesület tagjainak elhivatott munkájukért.
A polgárőrök nap mint nap azért dolgoznak, hogy településeink nyugodt, biztonságos otthont jelentsenek mindenki számára.
A taktabáji polgárőrök pedig büszkén ültek be új autójukba, hiszen tudják, ezzel nemcsak ők lettek gazdagabbak, hanem az egész falu is biztonságosabbá vált.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Amikor már azt hittük, fizikai képtelenség ilyet elhagyni… a miskolci Auchannál valakinek sikerült!
A farkasvér is megszelídül a tiszaújvárosi nyomozónő mellett
Busz csapódott egy gimnázium épületébe a vármegyeszékhelyen! Több mint harminc sérült, két mentőhelikopter a helyszínen