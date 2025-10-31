58 perce
Akcióban a diósgyőri polgárőrök! Meglátták, mit szorongat a százforintos boltnál, ennyi volt neki a jó világ!
Megint akcióban voltak a Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület tagjai, akik a délutáni szolgálat során azonnal reagáltak két teljesen eltérő helyzetre is.
Sikerrel jártak a polgárőrök Miskolcon
Forrás: FB
Fotó: FB
A Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület tagjai a tegnapi napon ismét járőrszolgálatot láttak el egy városrészben. Mint kiderült, a délutáni szolgálat ezúttal sem telt unalmasan, és a polgárőrök munkájának köszönhetően két különböző jellegű esemény is gyors megoldást nyert.
Diósgyőri polgárőrök sikeres bevetése
A szolgálat legörömtelibb pillanata egy elhagyott mobiltelefon megtalálása volt. A polgárőrök gyors intézkedésének köszönhetően az értékes készülék hamar visszakerült a jogos tulajdonosához, aki nagyon hálás volt a gyors segítségért és a becsületességért - olvasható egy facebook csoport posztjában.
Emellett a közrend védelmében is fel kellett lépniük: egy személyt közterületi alkoholfogyasztás miatt figyelmeztettek. Az illető tudomásul vette, hogy szabálysértést követett el, és azonnal befejezte az italfogyasztást, elkerülve ezzel a további jogi következményeket.
A Diósgyőri Polgárőr Egyesület ezzel ismét bizonyította, hogy aktív jelenlétével és gyors cselekvőképességével nagyban hozzájárul a helyi közbiztonság növeléséhez.
