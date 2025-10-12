Jön az új EU-s autószabály: részecskeszám-mérés a műszaki vizsgán?

Az Európai Unió új javaslata szerint a műszaki vizsga rendszerébe bekerülhet egy eddig főként dízelautóknál alkalmazott vizsgálati módszer, a részecskeszám-mérés (PN-mérés). Ez pontosabb képet ad a kipufogógázban található apró, egészségre ártalmas részecskék mennyiségéről.

A PN-mérés már a benzinautókat is érintheti

(A kép illusztráció)

Fotó: Gál Gábor

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A műszaki vizsgára való felkészülésről egyébként egy korábbi cikkünkben már hosszabban értekeztünk, amelyben olvasható, hogy a felkészülést sosem lehet elég korán elkezdeni. Amennyiben ez a téma is érdekli, kattintson az alábbi linkre: