27 perce
Jön az új EU-s autószabály: részecskeszám-mérés a műszaki vizsgán?
A dízelautók után a benzineseket is utolérik. Szigorodhat az ellenőrzés, a PN-mérés már Magyarországon is lebuktathat a műszaki vizsgán.
Az Európai Unió új javaslata szerint a műszaki vizsga rendszerébe bekerülhet egy eddig főként dízelautóknál alkalmazott vizsgálati módszer, a részecskeszám-mérés (PN-mérés). Ez pontosabb képet ad a kipufogógázban található apró, egészségre ártalmas részecskék mennyiségéről.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A műszaki vizsgára való felkészülésről egyébként egy korábbi cikkünkben már hosszabban értekeztünk, amelyben olvasható, hogy a felkészülést sosem lehet elég korán elkezdeni. Amennyiben ez a téma is érdekli, kattintson az alábbi linkre:
Visszadobni az ablaktörlő miatt? Apróságokon is elbukhat autónk a műszakin!
Mi az a PN-mérés?
Székely Róbert autószerelőtől a következőket sikerült megtudnunk:
A PN-mérés a kipufogógázban lévő apró részecskék darabszámát méri. Ezek többnyire koromszemcsék, amelyek főleg a belsőégésű motorokban keletkeznek. Érzékenyebb, mint a hagyományos emissziós vizsgálatok és azt segít megállapítani, hogy az autó valóban megfelel-e a környezetvédelmi előírásoknak.
Kiterjesztenék a benzinesekre is!
Jelenleg a módszert első sorban dízel autóknál alkalmazzák, de az új javaslat szerint a benzinmotoros autókra is kiterjedne az ellenőrzés, mivel a korszerű, közvetlen befecskendezésű benzines motorok is képesek nagy mennyiségű részecskét kibocsátani, különösen ha elhasználódott alkatrészek működnek.
Ezáltal nem pusztán a dízelek szigorúbb ellenőrzéséről lenne szó, hanem a járművek valódi környezeti hatásának pontosabb felméréséről általánosságban.
Mit jelent ez az autósokra nézve?
Ha a javaslatot elfogadják, az azt jelenti, hogy nem lesz elég csak a hagyományos kipufogógáz-vizsgálaton megfelelni, hanem a finom részecskék kibocsátását is vizsgálni fogják. Az autó karbantartásánál még nagyobb hangsúlyt kaphat a részecskeszűrő állapota. Régebbi dízelautók tulajdonosi számára ez jelenthet nehézséget, ha az autó nem felel meg az új normáknak, ugyanis a javítás igen költséges lehet.
A benzinmotoros autóknál is nőhet az esélye, hogy vizsgálják a részecskeszám-kibocsájtást, így ott is komolyabb figyelem kell a rendszer állapotára.
Népszerű üzlet zár be Miskolc főutcáján – készletkisöprést tartanak - fotó
Mi készül az egykori Spar helyén Miskolc főutcáján? - fotókkal
88 éves asszony tűnt el Sajószentpéterről, sehol nem találták