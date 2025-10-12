október 12., vasárnap

Miksa névnap

17°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos!

2 órája

Jön az új EU-s autószabály: részecskeszám-mérés a műszaki vizsgán?

Címkék#szigorítás#diesel#műszaki vizsga#benzines autó

A dízelautók után a benzineseket is utolérik. Szigorodhat az ellenőrzés, a PN-mérés már Magyarországon is lebuktathat a műszaki vizsgán.

Boon.hu

Az Európai Unió új javaslata szerint a műszaki vizsga rendszerébe bekerülhet egy eddig főként dízelautóknál alkalmazott vizsgálati módszer, a részecskeszám-mérés (PN-mérés). Ez pontosabb képet ad a kipufogógázban található apró, egészségre ártalmas részecskék mennyiségéről.

A PN-mérés már a benzinautókat is érintheti (A kép illusztráció)
A PN-mérés már a benzinautókat is érintheti 
(A kép illusztráció)
Fotó: Gál Gábor

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A műszaki vizsgára való felkészülésről egyébként egy korábbi cikkünkben már hosszabban értekeztünk, amelyben olvasható, hogy a felkészülést sosem lehet elég korán elkezdeni. Amennyiben ez a téma is érdekli, kattintson az alábbi linkre:

Mi az a PN-mérés?

Székely Róbert autószerelőtől a következőket sikerült megtudnunk:

A PN-mérés a kipufogógázban lévő apró részecskék darabszámát méri. Ezek többnyire koromszemcsék, amelyek főleg a belsőégésű motorokban keletkeznek. Érzékenyebb, mint a hagyományos emissziós vizsgálatok és azt segít megállapítani, hogy az autó valóban megfelel-e a környezetvédelmi előírásoknak.

Kiterjesztenék a benzinesekre is!

Jelenleg a módszert első sorban dízel autóknál alkalmazzák, de az új javaslat szerint a benzinmotoros autókra is kiterjedne az ellenőrzés, mivel a korszerű, közvetlen befecskendezésű benzines motorok is képesek nagy mennyiségű részecskét kibocsátani, különösen ha elhasználódott alkatrészek működnek.

Ezáltal nem pusztán a dízelek szigorúbb ellenőrzéséről lenne szó, hanem a járművek valódi környezeti hatásának pontosabb felméréséről általánosságban.

Mit jelent ez az autósokra nézve?

Ha a javaslatot elfogadják, az azt jelenti, hogy nem lesz elég csak a hagyományos kipufogógáz-vizsgálaton megfelelni, hanem a finom részecskék kibocsátását is vizsgálni fogják. Az autó karbantartásánál még nagyobb hangsúlyt kaphat a részecskeszűrő állapota. Régebbi dízelautók tulajdonosi számára ez jelenthet nehézséget, ha az autó nem felel meg az új normáknak, ugyanis a javítás igen költséges lehet.

A benzinmotoros autóknál is nőhet az esélye, hogy vizsgálják a részecskeszám-kibocsájtást, így ott is komolyabb figyelem kell a rendszer állapotára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu