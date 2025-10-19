október 19., vasárnap

Nándor névnap

11°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajnokok bajnoka

18 perce

Miskolcról indult, most a világ legjobb pizzamestere - videóval

Címkék#verseny#Damu László#Pizza Champion Cup 2025#szenvedély#zsűri

Kóstolt már pisztáciás-málnás pizzát? Damu László ezt sütötte, és a legjobbak között a legjobb lett vele. Levette a lábáról a zsűrit a miskolci születésű pizzamester.

Gárdonyi Edina
Miskolcról indult, most a világ legjobb pizzamestere - videóval

A miskolci születésű Damu László a világ legjobb pizzaioloja

Forrás: Forni di Napoli

A svédországi Malmőben megrendezett Pizza Champion Cup 2025 versenyen a világ korábbi világbajnok pizzamesterei mérték össze tudásukat, és a magyar Damu László győzött. A miskolci születésű pizzamester, a budapesti Forni di Napoli séfje elnyerte a Best of the Best Champion Chef 2025 címet.

pizzamester, pizza, világbajnok, damu lászló
A győzelem pillanatai: magyar pizzamester lett a bajnokok bajnoka!
Forrás: Forni di Napoli

A világbajnokok csatáján a magyar pizzamester tarolt

A Pizza Champion Cup 2025 nem akármilyen verseny. Ide csak olyan pizzamesterek kaphatnak meghívást, akik már korábban világbajnoki címet szereztek. A svédországi Malmőben idén 52 bajnok érkezett a világ minden pontjáról, hogy összemérjék tudásukat a szakma legmagasabb szintjén. A tét a „Best of the Best Champion Chef” cím volt, vagyis a legjobbak között a legjobb elismerése.

Ezt a címet végül Damu László, a budapesti Forni di Napoli pizzamestere szerezte meg, aki Miskolcon született, és több mint húsz éve dolgozik a szakmában. A magyar séf a Michelin Class kategóriában indult, ahol a versenyzőknek olyan pizzát kellett készíteniük, amely bármely Michelin-ajánlással rendelkező étterem kínálatában is megállná a helyét.

A zsűri a világ legjobbjai közül került ki

A rangos eseményen a zsűriben Michelin-csillagos séfek és a világ legismertebb pizzamesterei foglaltak helyet. Nemcsak az ízt, hanem az elkészítés minden részletét – a tésztától a sütési technikán át a tálalásig – pontozták. Minden versenyzőt négy zsűritag és egy pályabíró értékelt, aki a munka tisztaságát és a konyhai fegyelmet felügyelte.

Damu László magabiztosan szerepelt, a maximális pontszám közelébe került, így megszerezte a világ legjobb pizzamestere címet. A dobogón utána kizárólag olasz versenyzők végeztek, ez is mutatja, mekkora teljesítmény volt a magyar győzelem.

Miskolcról a világ tetejére

A világbajnok pizzamester Miskolcon született, de ma már Budapesten, a Forni di Napoli étterem séfjeként vezeti csapatát. Nápolyi pizzamesterként oktat is, tudását rendszeresen osztja meg a következő generációkkal. Az elmúlt években több nemzetközi versenyen is diadalmaskodott: a Maradona nevű pizzájával megnyerte a Pizza Europa League-et, majd a riminiben rendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon is a legjobb pizzának járó díjat kapta.

A mostani malmői győzelem azonban mind közül a legnagyobb elismerés: a Champion Cup győztese lenni azt jelenti, hogy a magyar pizzamester hivatalosan is a világ élvonalába tartozik.

Magyar siker a világ gasztronómiai térképén

Damu László diadala nemcsak személyes siker, hanem a magyar gasztronómia újabb nemzetközi áttörése. A miskolci születésű séf bebizonyította, hogy a szenvedély, a precizitás és a kreativitás ötvözete világszinten is elismerést hozhat, és hogy a pizza hazáján kívül is születhetnek valódi mesterművek.

Ráadásul hamarosan a tévénézők is testközelből láthatják a bajnokot. Damu László a TV2-n induló új gasztroműsor egyik szereplője lesz, ahol a nézők bepillanthatnak a világbajnok pizzamester titkaiba is.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu