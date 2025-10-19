Miskolcról indult, most a világ legjobb pizzamestere - videóval

A svédországi Malmőben megrendezett Pizza Champion Cup 2025 versenyen a világ korábbi világbajnok pizzamesterei mérték össze tudásukat, és a magyar Damu László győzött. A miskolci születésű pizzamester, a budapesti Forni di Napoli séfje elnyerte a Best of the Best Champion Chef 2025 címet.

A győzelem pillanatai: magyar pizzamester lett a bajnokok bajnoka!

Forrás: Forni di Napoli

A világbajnokok csatáján a magyar pizzamester tarolt

A Pizza Champion Cup 2025 nem akármilyen verseny. Ide csak olyan pizzamesterek kaphatnak meghívást, akik már korábban világbajnoki címet szereztek. A svédországi Malmőben idén 52 bajnok érkezett a világ minden pontjáról, hogy összemérjék tudásukat a szakma legmagasabb szintjén. A tét a „Best of the Best Champion Chef” cím volt, vagyis a legjobbak között a legjobb elismerése.

Ezt a címet végül Damu László, a budapesti Forni di Napoli pizzamestere szerezte meg, aki Miskolcon született, és több mint húsz éve dolgozik a szakmában. A magyar séf a Michelin Class kategóriában indult, ahol a versenyzőknek olyan pizzát kellett készíteniük, amely bármely Michelin-ajánlással rendelkező étterem kínálatában is megállná a helyét.

A zsűri a világ legjobbjai közül került ki

A rangos eseményen a zsűriben Michelin-csillagos séfek és a világ legismertebb pizzamesterei foglaltak helyet. Nemcsak az ízt, hanem az elkészítés minden részletét – a tésztától a sütési technikán át a tálalásig – pontozták. Minden versenyzőt négy zsűritag és egy pályabíró értékelt, aki a munka tisztaságát és a konyhai fegyelmet felügyelte.

Damu László magabiztosan szerepelt, a maximális pontszám közelébe került, így megszerezte a világ legjobb pizzamestere címet. A dobogón utána kizárólag olasz versenyzők végeztek, ez is mutatja, mekkora teljesítmény volt a magyar győzelem.

Miskolcról a világ tetejére

A világbajnok pizzamester Miskolcon született, de ma már Budapesten, a Forni di Napoli étterem séfjeként vezeti csapatát. Nápolyi pizzamesterként oktat is, tudását rendszeresen osztja meg a következő generációkkal. Az elmúlt években több nemzetközi versenyen is diadalmaskodott: a Maradona nevű pizzájával megnyerte a Pizza Europa League-et, majd a riminiben rendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon is a legjobb pizzának járó díjat kapta.

A mostani malmői győzelem azonban mind közül a legnagyobb elismerés: a Champion Cup győztese lenni azt jelenti, hogy a magyar pizzamester hivatalosan is a világ élvonalába tartozik.

Magyar siker a világ gasztronómiai térképén

Damu László diadala nemcsak személyes siker, hanem a magyar gasztronómia újabb nemzetközi áttörése. A miskolci születésű séf bebizonyította, hogy a szenvedély, a precizitás és a kreativitás ötvözete világszinten is elismerést hozhat, és hogy a pizza hazáján kívül is születhetnek valódi mesterművek.