Fegyverként vetette be a pezsgős üveget egy borsodi férfi – nem ússza meg következmények nélkül!
Brutális támadás miatt kell felelnie egy borsodi férfinak, aki egy szóváltást követően életveszélyes sérüléseket okozott egy helybelinek. A garázdaság miatt emelt vád szerint a pezsgős üveg nemcsak fegyverként szolgált, hanem komoly vérontás is lett a vége.
Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt, aki pezsgős üveggel fejen ütötte a sértett férfit, majd a törött üveggel összevagdosta.
Rongálásba kezdett, majd pezsgős üveggel támadt
A vádirat szerint a vádlott 2024. október közepén az éjszakai órákban, lakóhelyén egy borsodi településen távközlési szolgáltató által üzemeltetett, közterületen álló telefonfülke 6 darab ablakát betörte.
2025. január első napján a hajnali órákban a faluban összetalálkozott ittas állapotú helybéli lakos férfival, szóváltásba keveredtek, ennek során a vádlott a nála lévő pezsgős üveggel, két alkalommal a fején megütötte a sértettet, aki az ütések erejétől a földre zuhant.
A földön fekvő sértett bántalmazását tovább folytatta, a cselekmény közben eltört üveggel többször megvágta a fejét, valamint mindkét alkarját, ezután eltávozott a helyszínről.
Mentőt kellett hívni a bántalmazott férfinak
A sértett hazament a lakásába, azonban összeesett, mentőt hívtak hozzá, az elszenvedett súlyos sérülései miatt műtéti beavatkozásra volt szükség.
Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.
