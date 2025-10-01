Elképesztő baki a vízparton: kajak a tóban, a horgász meg utána

A pecások vízi-járműve önálló életre kelt

A szerencsétlen hiba következménye nem is váratott magára sokáig. A kajak megindult, majd egyenesen a vízbe csúszott, mintha önálló életre kelt volna. A társaságnak nem maradt más választása: egyikük azonnal a vízbe vetette magát, hogy megmentse a felszerelést. A jelenet kényszerúszással ért véget, ami ugyan bosszantó pillanat volt, de a parton állók számára valószínűleg inkább jókedvet és nevetést hozott.

A videó gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, és sokan ismertek magukra a helyzetben. Hiszen aki horgászik vagy bármilyen vízi sportot űz, az pontosan tudja, hogy elég egy apró figyelmetlenség, és máris kész a kalamajka. A horgászkajakok népszerűsége évről évre nő, hiszen stabil, könnyen irányítható vízi-járművek, amelyekkel csendben lehet bejutni a legjobb horgászhelyekre. Éppen ezért nemcsak a parton, hanem a szállításnál is különösen fontos a biztonságos rögzítés.

Horgászkalandból vízi-mentő akció

Az eset végül szerencsésen zárult, a kajak nem sérült meg, a horgász pedig egy kellemetlen, ám emlékezetes fürdéssel gazdagodott. A tanulság egyszerű, de annál fontosabb: mindig ellenőrizzük kétszer is a felszerelés rögzítését, mielőtt útnak indulunk. Így Borsodban is elkerülhetjük, hogy a horgászkalandból akaratlanul vízi-mentő akció váljon.

