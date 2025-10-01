4 órája
Elképesztő baki a vízparton: kajak a tóban, a horgász meg utána
Vicces jelenet a horgásztónál. A rosszul rögzített kajak a vízben landolt, gazdája pedig kénytelen volt úszva menteni. A pecások felvették a kritikus pillanatokat.
Egy figyelmetlenség pillanatok alatt fordította komédiába a horgászat előkészületeit. Egy pecások alkotta társaság kajakot próbált feltenni egy utánfutóra, ám a rögzítés elmaradt, a jármű pedig a vízbe csúszott. A történet vége kényszerúszás lett, amit szerencsére videóra is vettek, ezt a pecaverzum.hu osztotta meg. A borsodi pecások számára, a térségünkben található tavakban, folyókban horgászóknak is fontos tanulsága van a történetnek.
A horgászatban sokan a nyugalmat, a csendet és a természet közelségét keresik. Ám vannak helyzetek, amikor a vízpart inkább jókedv és nevetés forrása lesz. Így járt az a társaság is, akik egy horgászkajakot szerettek volna feltenni egy csónakszállító utánfutóra. A művelet elsőre sikeresnek tűnt, a kajak a helyére került, ám a rögzítés valahogy elmaradt.
Hetven kiló sebes pisztráng miatt özönlötték el a horgászok a Szinvát - fotók, videó
A pecások vízi-járműve önálló életre kelt
A szerencsétlen hiba következménye nem is váratott magára sokáig. A kajak megindult, majd egyenesen a vízbe csúszott, mintha önálló életre kelt volna. A társaságnak nem maradt más választása: egyikük azonnal a vízbe vetette magát, hogy megmentse a felszerelést. A jelenet kényszerúszással ért véget, ami ugyan bosszantó pillanat volt, de a parton állók számára valószínűleg inkább jókedvet és nevetést hozott.
A videó gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, és sokan ismertek magukra a helyzetben. Hiszen aki horgászik vagy bármilyen vízi sportot űz, az pontosan tudja, hogy elég egy apró figyelmetlenség, és máris kész a kalamajka. A horgászkajakok népszerűsége évről évre nő, hiszen stabil, könnyen irányítható vízi-járművek, amelyekkel csendben lehet bejutni a legjobb horgászhelyekre. Éppen ezért nemcsak a parton, hanem a szállításnál is különösen fontos a biztonságos rögzítés.
Horgászkalandból vízi-mentő akció
Az eset végül szerencsésen zárult, a kajak nem sérült meg, a horgász pedig egy kellemetlen, ám emlékezetes fürdéssel gazdagodott. A tanulság egyszerű, de annál fontosabb: mindig ellenőrizzük kétszer is a felszerelés rögzítését, mielőtt útnak indulunk. Így Borsodban is elkerülhetjük, hogy a horgászkalandból akaratlanul vízi-mentő akció váljon.
