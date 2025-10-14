október 14., kedd

Hejőcsabai patikatűz: itt a válasz a kérdésre, amiről mindenki csak találgatott – fotókkal, videóval

Nagyon sok a megválaszolatlan kérdés a múlt hét elején kigyulladt és részlegesen leégett hejőcsabai gyógyszertár ügyében. A patikatűz vizsgálataival kapcsolatban azonban megérkeztek a válaszok.

Boon.hu

Az az újságolvasó, akiben felmerült a múlt héten, mi történt igazából a kigyulladt hejőcsabai gyógyszertár-épületben, mi okozta a tüzet, van-e felelőse, egyáltalán, történt-e bármilyen szabálytalanság – lehet, hiába vár válaszokra. Nem indultak vizsgálatok az október 6-i patikatűz nyomán.

patikatűz
Hejőcsabai patikatűz: a tűzoltók a sérülteket kihozták hétfőn éjjel, de felelősöket nem láttak
Fotó: Vajda János

Patikatűz: felelősök nélkül?

„Elektromossággal összefüggésben” támadt azon a vasárnapról hétfőre virradó éjjelen a tűz, ami elpusztította a jellegzetes építmény tetőszerkezetét, megrongálta az alsóbb részeit is. De ennél többet, úgy tűnik, nem fog megtudni a közvélemény a megyeszékhely társadalmát alaposan felzaklató balesetről.

Kigyulladt Miskolc egyik ikonikus épülete hétfő hajnalban – számolt be róla a Boon.hu a múlt hét elején. A műemlékké nyilvánított, a helyiek által még mindig hejőcsabai gyógyszertárként emlegetett épületben mint kiderült, egy négytagú család lakott, akik az eset után kórházba kerültek.

Tehát a lényeg az volt, hogy „ismeretlen okból, de az első jelek szerint elektromossággal összefüggésben támadhatott tűz a jellegzetes ingatlanban” – ennyit lehetett akkor megtudni az illetékesek hivatalos közléseiből. És igazán most, egy héttel sem tudni többet.

Akik az értesülések szerint az egyébként évtizedek óta üresként elkönyvelt ingatlanban laktak, vagyis életvitelszerűen tartózkodtak, a sajtóértesülések szerint kisebb kórházi kezeléssel megúszták a történteket, jól vannak. A tűzoltóság, azaz a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei nem találtak a helyszínen okot arra, hogy a fenti megállapítást (elektromos jellegű hiba) követően további vizsgálódást indítsanak. Mint ahogy a rendőrség sem, „szabálysértés jeleit nem észlelték” a Csabavezér úton, így rendőrségi nyomozás sem követte a múlt hétfői eseményt – tudtuk meg.

IMG_0994
Kórházba került a család, akik a régi hejőcsabai gyógyszertár épületében lakhattak – erről lehetett hallani egy héttel ezelőtt
Fotó: Vajda János

Így oltották a tűzoltók a hejőcsabai gyógyszertári tüzet

Fotók: Lőkös Gábor tű. százados (Miskolci HTP)

