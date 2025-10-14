Hejőcsabai patikatűz: itt a válasz a kérdésre, amiről mindenki csak találgatott – fotókkal, videóval

Az az újságolvasó, akiben felmerült a múlt héten, mi történt igazából a kigyulladt hejőcsabai gyógyszertár-épületben, mi okozta a tüzet, van-e felelőse, egyáltalán, történt-e bármilyen szabálytalanság – lehet, hiába vár válaszokra. Nem indultak vizsgálatok az október 6-i patikatűz nyomán.

Hejőcsabai patikatűz: a tűzoltók a sérülteket kihozták hétfőn éjjel, de felelősöket nem láttak

Fotó: Vajda János

Patikatűz: felelősök nélkül?

„Elektromossággal összefüggésben” támadt azon a vasárnapról hétfőre virradó éjjelen a tűz, ami elpusztította a jellegzetes építmény tetőszerkezetét, megrongálta az alsóbb részeit is. De ennél többet, úgy tűnik, nem fog megtudni a közvélemény a megyeszékhely társadalmát alaposan felzaklató balesetről.

Kigyulladt Miskolc egyik ikonikus épülete hétfő hajnalban – számolt be róla a Boon.hu a múlt hét elején. A műemlékké nyilvánított, a helyiek által még mindig hejőcsabai gyógyszertárként emlegetett épületben mint kiderült, egy négytagú család lakott, akik az eset után kórházba kerültek.

Tehát a lényeg az volt, hogy „ismeretlen okból, de az első jelek szerint elektromossággal összefüggésben támadhatott tűz a jellegzetes ingatlanban” – ennyit lehetett akkor megtudni az illetékesek hivatalos közléseiből. És igazán most, egy héttel sem tudni többet.