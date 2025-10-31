október 31., péntek

Helyi közélet

2 órája

Csókolom, inkább bevásárlókocsit tessék vezetni! Elképesztő, mit művelt a néni a miskolci Sparnál

A reggeli csúcsforgalom közepette, egy miskolci parkolóban játszódott le a dráma: egy sofőr ahelyett, hogy meggyőződött volna a helyzetről, mintha mi sem történt volna, otthagyta az esetet!

Csókolom, inkább bevásárlókocsit tessék vezetni! Elképesztő, mit művelt a néni a miskolci Sparnál

Ennek a Sparnak a parkolójában történhetett az eset.

Forrás: Google Maps

Rendkívüli esetnek lehetett az egyik reggel szemtanúja az, aki éppen a Miskolc, Klapka György utcai Spár mögötti parkolóban járt. 06:43-kor egy forgalmas reggeli órában egy parkoló incidens történt, melynek utóéletét csak egy éber járókelő mentette meg.

Korrekció nélkül távozott egy idős hölgy Miskolcon

A beszámoló szerint egy fehér Suzuki típusú gépkocsit vezető idős hölgy parkolás közben nekiütközött egy már ott álló Renault személygépkocsi jobb elejének. Ahelyett, hogy megállt volna, vagy cetlit hagyott volna, a hölgy nagyobb gázadással folytatta a manővert, leparkolt, majd besétált az áruházba vásárolni.

Még jó, hogy volt szemtanú

A szemtanú – aki éppen munkába sietett – gyorsan cselekedett, de sem toll, sem papír nem volt nála. Mivel az idős hölgy nem hagyott semmilyen üzenetet, a tanú megjegyezte a Suzuki rendszámát, hogy a sérült autó tulajdonosa számára biztosítsa az információt.

Az eset kapcsán a szemtanú kiemelte az autóőrszem alkalmazások fontosságát - osztotta meg egy facebook csoportban.

 

