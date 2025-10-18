október 18., szombat

Vigyázzon a parkolással, mert könnyen büntetés lehet a vége!

Címkék#munkanap#régiposta#Miskolci Városgazda Nonprofit Kft#reggel

A szombat munkaszüneti nap lenne, de most bedolgozós nap lesz. Ez azt jelenti, hogy változik a parkolás díjkötelezettsége is.

Boon.hu

Változik a parkolás díjkötelezettsége Miskolcon. Munkanap-áthelyezés miatt 2025. október 18-án, szombaton a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő felszíni díjköteles várakozási területeken munkanap szerint díjfizetési kötelezettség áll fenn reggel 8-tól este 6 óráig.

parkolás, miskolc, szombat, munkanap
Munkanap lesz szombaton, vigyázzon a parkolással!
Forrás: MW

Parkolás parkolóházban, mélygarázsban

Az Európa téri, a Patak utcai, a Hősök terei mélygarázsokban, valamint a Régiposta utcai parkolóházban azonban az általános rend szerint kell a parkolásért fizetni.

Október 18-án, szombaton dolgozzuk be október 24-ét, pénteket, így jövő hétvégén négy napig pihenhetünk.

