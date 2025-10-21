október 21., kedd

Nem semmi!

37 perce

Paraszt parkolás mesterfokon – Vajon át volt ez gondolva?

Címkék#paraszt#parkolás#Ford

Nincs elég hely, de muszáj valahol megállni? Ne is törődj senkivel és semmivel, ahogy ennek a Fordnak a sofőrje: parkolásból 5-ös!

Boon.hu

A közösségi médiában osztották meg a képet egy bevásárlóközpont elől, ahol egy fekete Ford Fiesta tulajdonosa hagyta „a legjobb helyen” autóját. Ha azt hiszed, láttál már paraszt parkolást, akkor ezt nézd meg:

Paraszt parkolás? Biztos?
Forrás:  Facebook
Forrás:  Facebook

Paraszt parkolás – Vagy mégsem?

Első ránézésre és akár egy pici rosszindulattal azt gondolhatnánk, hogy a fekete Ford sofőrje egy fekete öves paraszt parkoló, de vizsgáljuk csak meg jobban a dolgot. A képen látszik, hogy vélhetően nem helyhiány miatt áll rossz helyen az autó. A komment szekcióban természetesen elszabadultak az indulatok, hiszen sajnos kevesek vannak, akik belegondolnak: miért?

A megfejtéshez nem kell viszont annyira megerőltetni a gondolatainkat. A valóság a paraszt parkolás helyett ezúttal inkább az lehet, hogy a Ford sofőrje üresben hagyta az autót és nem húzta be a kéziféket, így az visszább gurult, amikor a gazdája már nem volt ott.

 

