Paraszt parkolás mesterfokon – Vajon át volt ez gondolva?

Paraszt parkolás – Vagy mégsem?

Első ránézésre és akár egy pici rosszindulattal azt gondolhatnánk, hogy a fekete Ford sofőrje egy fekete öves paraszt parkoló, de vizsgáljuk csak meg jobban a dolgot. A képen látszik, hogy vélhetően nem helyhiány miatt áll rossz helyen az autó. A komment szekcióban természetesen elszabadultak az indulatok, hiszen sajnos kevesek vannak, akik belegondolnak: miért?

A megfejtéshez nem kell viszont annyira megerőltetni a gondolatainkat. A valóság a paraszt parkolás helyett ezúttal inkább az lehet, hogy a Ford sofőrje üresben hagyta az autót és nem húzta be a kéziféket, így az visszább gurult, amikor a gazdája már nem volt ott.