1 órája
A Passat és az utánfutója bemutatja: royal flush parkolás a miskolci Auchannál, ennél tényleg nincs már lejjebb – fotó
Egyszerre három helyet foglalt el a bunkó sofőr egy miskolci bevásárlóközpontnál. A paraszt parkolás nem ismer határokat.
A közösségi médiában osztották meg a fotót egy miskolci bevásárlóközpont parkolójáról, ahol egy sofőr már-már a paraszt parkolás legfelsőbb határait súrolja. Egyszerre három helyet foglal el autójával és a hozzá tartozó megpakolt utánfutóval, de ez csak a jéghegy csúcsa.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Paraszt parkolás mesterfokon
A családi parkolóhelyeket gyakran egyébként is jogtalanul használják, de mivel ezt a bevásárlóközpontok személyzete nem ellenőrzi, könnyen megtehetik.
Ez a sofőr viszont nem elég, hogy elfoglal egy családi parkolóhelyet, még a mellette lévő két darab mozgássérülteknek fenntartott helyet is teljesen lefedi.
Azzal a témával, hogy mit mond a KRESZ az ilyen és ehhez hasonló esetekről, már korábbi cikkünkben komolyan foglalkoztunk. Ezt az alábbi linkre kattintva olvashatja:
Rendszeresen megcsinálják ezt a pofátlanságot az áruházaknál, téged is kiakaszt?
Természetesen a komment szekcióban elszabadultak a troll hozzászólások:
Mi a baj ezzel? Nagycsaládos mozgáskorlátozott
– írja az egyik felhasználó.
Így legalább látni, hogy nem csak paraszt, hanem még igénytelen is. Mi az a lyuk a küszöbön?
- írja egy másik.
Valószínű, hogy gyorsan vásárol. Biztos, csak beszaladt
– szól hozzá egy vicces kedvű felhasználó.
Váratlanul bezárt a Szinvapark egyik legnagyobb üzlete – óriási kérdés, mi lesz a helyén
Hová vinnéd a vidéki barátod Miskolcon? Itt a lista, amin az Avas a harmadik!