A Passat és az utánfutója bemutatja: royal flush parkolás a miskolci Auchannál, ennél tényleg nincs már lejjebb – fotó

A közösségi médiában osztották meg a fotót egy miskolci bevásárlóközpont parkolójáról, ahol egy sofőr már-már a paraszt parkolás legfelsőbb határait súrolja. Egyszerre három helyet foglal el autójával és a hozzá tartozó megpakolt utánfutóval, de ez csak a jéghegy csúcsa.

Paraszt parkolás - Level: Unlimited

Forrás: Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Paraszt parkolás mesterfokon

A családi parkolóhelyeket gyakran egyébként is jogtalanul használják, de mivel ezt a bevásárlóközpontok személyzete nem ellenőrzi, könnyen megtehetik.

Ez a sofőr viszont nem elég, hogy elfoglal egy családi parkolóhelyet, még a mellette lévő két darab mozgássérülteknek fenntartott helyet is teljesen lefedi.

Azzal a témával, hogy mit mond a KRESZ az ilyen és ehhez hasonló esetekről, már korábbi cikkünkben komolyan foglalkoztunk. Ezt az alábbi linkre kattintva olvashatja: