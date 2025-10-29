október 29., szerda

Nem mindennapi látvány!

1 órája

A Passat és az utánfutója bemutatja: royal flush parkolás a miskolci Auchannál, ennél tényleg nincs már lejjebb – fotó

Címkék#Boon hu#paraszt#bevásárlóközpont

Egyszerre három helyet foglalt el a bunkó sofőr egy miskolci bevásárlóközpontnál. A paraszt parkolás nem ismer határokat.

Boon.hu

A közösségi médiában osztották meg a fotót egy miskolci bevásárlóközpont parkolójáról, ahol egy sofőr már-már a paraszt parkolás legfelsőbb határait súrolja. Egyszerre három helyet foglal el autójával és a hozzá tartozó megpakolt utánfutóval, de ez csak a jéghegy csúcsa.

Paraszt parkolás - Level: Unlimited
Paraszt parkolás - Level: Unlimited
Forrás:  Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Paraszt parkolás mesterfokon

A családi parkolóhelyeket gyakran egyébként is jogtalanul használják, de mivel ezt a bevásárlóközpontok személyzete nem ellenőrzi, könnyen megtehetik.

Ez a sofőr viszont nem elég, hogy elfoglal egy családi parkolóhelyet, még a mellette lévő két darab mozgássérülteknek fenntartott helyet is teljesen lefedi.

Azzal a témával, hogy mit mond a KRESZ az ilyen és ehhez hasonló esetekről, már korábbi cikkünkben komolyan foglalkoztunk. Ezt az alábbi linkre kattintva olvashatja:

Természetesen a komment szekcióban elszabadultak a troll hozzászólások:

Mi a baj ezzel? Nagycsaládos mozgáskorlátozott 

– írja az egyik felhasználó.

Így legalább látni, hogy nem csak paraszt, hanem még igénytelen is. Mi az a lyuk a küszöbön?

 - írja egy másik.

Valószínű, hogy gyorsan vásárol. Biztos, csak beszaladt

 – szól hozzá egy vicces kedvű felhasználó.

 

