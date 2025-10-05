Nem mindenkinek jár majd az özvegyi nyugdíj, akinek eddig, nézze meg, érintett-e!

Az özvegyi nyugdíj az egyik legrégebbi társadalombiztosítási juttatás, amely évtizedek óta alig módosult. A kormány azonban 2026. január 1-jétől teljesen új szemléletet vezet be. A cél az, hogy a támogatás valóban azokhoz jusson el, akik az elhunyt hozzátartozó elvesztésével jelentős anyagi hátrányt szenvednek. A változtatás egyik legfontosabb eleme, hogy újradefiniálják, ki számít hozzátartozónak.

Változnak az özvegyi nyugdíj szabályai

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Élettársi kapcsolatban szigorúbb feltételek mellett jár majd özvegyi nyugdíj

Bár az ügyintézés egyszerűbb és gyorsabb lesz, az élettársi kapcsolatban élőknek sokkal szigorúbb feltételekkel kell szembenézniük. Özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha:

legalább egy éve együtt élnek, és közös gyermekük is van,

vagy tíz évnél hosszabb ideje folyamatosan együtt élnek,

illetve egyik fél sem volt házasságban más személlyel a halál időpontjában.

Ha a kapcsolat rövidebb ideje tartott, vagy nem született közös gyermek, az élettársak eleshetnek a támogatástól, függetlenül attól, hogy életükben valódi társai voltak egymásnak.

Különélő házastársaknak könnyebb lesz a helyzete

Fontos változás, hogy a házastársakat akkor sem zárják ki automatikusan, ha már külön éltek, esetleg külön háztartásban. Amennyiben a házassági kötelék fennállt, és a további feltételek teljesülnek, az özvegyi nyugdíj igénybe vehető. Ez a módosítás különösen az idősebb generáció számára kedvező, akik sokszor már évek óta nem élnek együtt, de hivatalosan nem váltak el.

Az özvegyi nyugdíj összege nem módosul

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj továbbra is az elhunyt nyugdíjának legfeljebb 60 százaléka lesz, amely egy éven át folyósítható. A végleges ellátás mértéke az elhunyt jövedelmének 30–60 százaléka között mozoghat, attól függően, hogy az igénylő rendelkezik-e saját nyugdíjjal, illetve milyen élethelyzetben van. Rokkantság vagy gyermeknevelés esetén magasabb arányra lehet jogosult a túlélő hozzátartozó.

