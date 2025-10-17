Retrocsodák vonultak fel Ózd utcáin - képekkel

Jó alkalom ez arra, hogy ha valaki úgy dönt, hogy retro autóval vagy motorral érkezik, akkor új barátságokat lehet kötni. Aki pedig látogatóként, annak a múlt megelevenedik: családok és gyermekeik számára jó kikapcsolódást kínál. Hatvan járművet várunk, amelyekkel 12 óra után átvonulunk a nagy parkolóba. Szépségversenyt is rendezünk a keleti, a nyugati autók és a legkülönlegesebb jármű kategóriákban