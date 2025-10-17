október 17., péntek

Az I. Ózdi Retro Autós Találkozó október 17-én pénteken, nagy sikert aratott. A program részeként közel hatvan retrocsoda vonult fel Ózd utcáin.

Galambos Eszter
Retrocsodák vonultak fel Ózd utcáin - képekkel

Retro autók kiállítása Ózdon

Fotó: Marosréti Ervin

Ózd adott otthont annak a retro autós találkozónak, amelyre közel hatvan gépjármű és motorkerékpár regisztrált.

Ózd
Ózd első alkalommal adott otthont a retro autós találkozónak
Fotó: Marosréti Ervin 

Személy szerint már több településen szerveztem autós találkozót, de Ózdon ez az első. Bokor Sándor, az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körének elnöke kért fel hogy szervezzünk egyet közösen

 -mondta el kérdésünkre Rebersák Attila szervező.

Ózd, I. Retró Autós találkozó

Fotók: Marosréti Ervin

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Ózd új rendezvényén megelevenedett a múlt

Jó alkalom ez arra, hogy ha valaki úgy dönt, hogy retro autóval vagy motorral érkezik, akkor új barátságokat lehet kötni. Aki pedig látogatóként, annak a múlt megelevenedik: családok és gyermekeik számára jó kikapcsolódást kínál. Hatvan járművet várunk, amelyekkel 12 óra után átvonulunk a nagy parkolóba. Szépségversenyt is rendezünk a keleti, a nyugati autók és a legkülönlegesebb jármű kategóriákban 

– hangsúlyozta a szervező.

 

