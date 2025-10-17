1 órája
Retrocsodák vonultak fel Ózd utcáin - képekkel
Az I. Ózdi Retro Autós Találkozó október 17-én pénteken, nagy sikert aratott. A program részeként közel hatvan retrocsoda vonult fel Ózd utcáin.
Retro autók kiállítása Ózdon
Fotó: Marosréti Ervin
Ózd adott otthont annak a retro autós találkozónak, amelyre közel hatvan gépjármű és motorkerékpár regisztrált.
Személy szerint már több településen szerveztem autós találkozót, de Ózdon ez az első. Bokor Sándor, az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körének elnöke kért fel hogy szervezzünk egyet közösen
-mondta el kérdésünkre Rebersák Attila szervező.
Ózd, I. Retró Autós találkozóFotók: Marosréti Ervin
Ózd új rendezvényén megelevenedett a múlt
Jó alkalom ez arra, hogy ha valaki úgy dönt, hogy retro autóval vagy motorral érkezik, akkor új barátságokat lehet kötni. Aki pedig látogatóként, annak a múlt megelevenedik: családok és gyermekeik számára jó kikapcsolódást kínál. Hatvan járművet várunk, amelyekkel 12 óra után átvonulunk a nagy parkolóba. Szépségversenyt is rendezünk a keleti, a nyugati autók és a legkülönlegesebb jármű kategóriákban
– hangsúlyozta a szervező.
