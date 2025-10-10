Ez vár Ózdra és térségére a következő évtizedben - fotókkal, videóval

A liechtensteini Neutrik Hungary Kft. beruházása kapcsán beszélgettünk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Ózd és térsége fejlődéséről és jövőbeli lehetőségeiről is beszélt a tárcavezető. Az elektromos csatlakozók gyártásával foglalkozó liechtensteini Neutrik Hungary Kft. a napokban adta át Ózdon a beruházását.

Szijjártó Péter Ózdon adott interjút

Milyen üzenete van egy ilyen fejlesztésnek a város, a térség és a vármegye szempontjából?

A Johnson Electric korábbi távozása komoly problémákat jelentett, de viszonylag hamar sikerült befektetőt találni, amely munkahelyeket teremtett Ózdon, hiszen a Wellis megnyitotta üzemét. Ettől függetlenül fontos, hogy minél több beruházó érkezzen a városba, a térségbe. A Neutrik 3,7 milliárd forintos beruházásához ezért is adott 1,4 milliárdnyi támogatást a magyar kormány.

Milyen beruházási lehetőségeket lát az ózdi járásban és mi kell mindehhez?

Nagyon fontos, hogy a közlekedési fejlesztési lehetőségeket folytatni kell, hiszen az kulcskérdés egy beruházónak, hogy a gyorsforgalmi úthálózathoz és a logisztikai központokhoz hogyan tud kapcsolódni.

Ózd és a régió gazdasági potenciállal bír

Milyen fejlesztésekre gondol?

Az M3-astól az M25-ös ugyan eljön Egerig, de onnantól kezdve fontos, hogy az elkerülő mihamarabb megépüljön, valamint dolgozunk a normál 25-ös út felújításán is. Ez egy 37 milliárdos beruházás, az Ózd környéki utak megújítása mellett.

A szűkebb régióban a munkaerőpiac kettőssége figyelhető meg: egyfelől magasabb a munkanélküliség az átlagosnál, másfelől kérdéses, hogy a beruházók találnak-e megfelelő számú és képzettségű munkavállalót. Ezt hogy lehet áthidalni, egyensúlyt teremteni bele?

A kormány 145 nagy beruházást támogatott az elmúlt 11 évben a vármegyében, ezek több mint tízezer állást teremtettek. A munkanélküliségi mutató 11-ről 7 százalékra apadt, az ipari termelés pedig megduplázódott: 2200 milliárdról 4400 milliárd forintra emelkedett. Ez azt mutatja, hogy ebben a vármegyében van gazdasági potenciál, a hét százalékos munkanélküliségi ráta pedig durván duplája az országos mutatónak. Ebből látható, hogy még mindig van munkaerő tartalék. Ha ez a tartalék megfelelő képzést kap, az vonzerő egy adott befektető számára. Ezért is hívtam fel a Neutrik vezetésének a figyelmét arra, hogyha egy vállalat egy új technológia használatához képezi a munkatársait, akkor a képzési költség felét a magyar kormány ki is fizeti.