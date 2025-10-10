1 órája
Ez vár Ózdra és térségére a következő évtizedben - fotókkal, videóval
A liechtensteini Neutrik Hungary Kft. beruházása kapcsán beszélgettünk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Ózd és térsége fejlődéséről és jövőbeli lehetőségeiről is beszélt a tárcavezető.
Szijjártó Péter Ózdon adott interjút
Forrás: MW
Fotó: Vajda János
Az elektromos csatlakozók gyártásával foglalkozó liechtensteini Neutrik Hungary Kft. a napokban adta át Ózdon a beruházását.
Milyen üzenete van egy ilyen fejlesztésnek a város, a térség és a vármegye szempontjából?
A Johnson Electric korábbi távozása komoly problémákat jelentett, de viszonylag hamar sikerült befektetőt találni, amely munkahelyeket teremtett Ózdon, hiszen a Wellis megnyitotta üzemét. Ettől függetlenül fontos, hogy minél több beruházó érkezzen a városba, a térségbe. A Neutrik 3,7 milliárd forintos beruházásához ezért is adott 1,4 milliárdnyi támogatást a magyar kormány.
Milyen beruházási lehetőségeket lát az ózdi járásban és mi kell mindehhez?
Nagyon fontos, hogy a közlekedési fejlesztési lehetőségeket folytatni kell, hiszen az kulcskérdés egy beruházónak, hogy a gyorsforgalmi úthálózathoz és a logisztikai központokhoz hogyan tud kapcsolódni.
Ózd és a régió gazdasági potenciállal bír
Milyen fejlesztésekre gondol?
Az M3-astól az M25-ös ugyan eljön Egerig, de onnantól kezdve fontos, hogy az elkerülő mihamarabb megépüljön, valamint dolgozunk a normál 25-ös út felújításán is. Ez egy 37 milliárdos beruházás, az Ózd környéki utak megújítása mellett.
A szűkebb régióban a munkaerőpiac kettőssége figyelhető meg: egyfelől magasabb a munkanélküliség az átlagosnál, másfelől kérdéses, hogy a beruházók találnak-e megfelelő számú és képzettségű munkavállalót. Ezt hogy lehet áthidalni, egyensúlyt teremteni bele?
A kormány 145 nagy beruházást támogatott az elmúlt 11 évben a vármegyében, ezek több mint tízezer állást teremtettek. A munkanélküliségi mutató 11-ről 7 százalékra apadt, az ipari termelés pedig megduplázódott: 2200 milliárdról 4400 milliárd forintra emelkedett. Ez azt mutatja, hogy ebben a vármegyében van gazdasági potenciál, a hét százalékos munkanélküliségi ráta pedig durván duplája az országos mutatónak. Ebből látható, hogy még mindig van munkaerő tartalék. Ha ez a tartalék megfelelő képzést kap, az vonzerő egy adott befektető számára. Ezért is hívtam fel a Neutrik vezetésének a figyelmét arra, hogyha egy vállalat egy új technológia használatához képezi a munkatársait, akkor a képzési költség felét a magyar kormány ki is fizeti.
Arra lát esélyt, hogy az itt élő embereknek ne kelljen például a Felvidékre utazniuk, ha dolgozni akarnak, vagy akár a Szlovákiában élő magyarok, szlovákok itt a környező településeken dolgozzanak?
A schengeni tagságnak van az az előnye, hogy a határ nem elválaszt, hanem összeköt. A határmenti térségekben ez mindig is egy jelenség lesz, hogy átjárnak a másik országba dolgozni az emberek, de ez nem hátrány, hiszen növeli a munkáltatók közötti versenyt, ami jó a munkavállalóknak.
A vármegye számokban és tendenciákban (az elmúlt 11 évben)
- a kormány 145 nagy beruházást támogatott
- az ipari termelés volumene 2200 milliárdról 4400 milliárd forintra emelkedett
- a munkanélküliségi mutató 11-ről 7 százalékra apadt
- a vármegyében van gazdasági potenciál
- minden egyes külföldi beruházás és elégedett befektető jó referencia
Pozitívan tekintenek hazánkra
A Neutrik megjelenése hozhat-e újabb befektetőket?
Már a liechtensteini cég beköltözése előtt a következő tervekről, a továbblépésről egyeztettünk, a cég pedig nyitott erre. Kérdésére válaszolva, minden egyes beruházás és elégedett befektető jó referencia. Megfigyelhető, ha egy külföldi beruházó ide akar települni, előtte felkeresi az anyaországából már itt lévő vállalkozás(oka)t, hogy tapasztalati információkat gyűjtsön.
Folyamatosan külföldön tárgyal és „importálja” a befektetőket. Számíthatunk jelentős méretű vállalat megjelenésére a következő 2-3 évben Ózdon vagy akár a térségben?
A globális ipar nagy szereplői pozitívan tekintenek Magyarországra, jó beruházási helyszínnek tartják, hiszen Európa legalacsonyabb adóit itt kell fizetni. Pozitívum a képzett és szorgalmas munkaerő, és nem utolsó sorban a politikai stabilitás megléte sem elfeledhető, - hogy ugyanazok adják át a gyárat 10 év múlva, akikkel a befektetők korábban megállapodtak, - ezzel a plusz erőforrással nagyon kevesen rendelkeznek a világban. Magyarország a forradalmian megújuló zöld autóiparnak egyértelműen a globális központja. A modern autóipar Magyarországra, azon belül az észak-keleti térségre is tisztelettel és nagy várakozásokkal tekint, úgyhogy lesznek itt még komoly beruházások a térségben.
Zöld autóipar: vannak, akik az akkumulátorgyárak miatt aggódnak.
Az ezzel kapcsolatos negatív kijelentések mind-mind hamisak, rágalmak.
Például?
Az SK Innovation komáromi üzeméről szokták azt terjeszteni, hogy egy ilyen gyár elapasztja a Duna vizét. Az igazság az, hogy a gyár a Duna öt másodperc alatti vízhozamát használja fel naponta, ismétlem öt másodpercnyit. Én magam is egy akkumulátorgyár mellett lakom, és jól vagyok. Nem tartom korrektnek, hogy egyesek politikai haszonszerzés céljából megvezetik a témában kevésbé jártas, de az egészségükért, a családjukért aggódó embereket.
Szijjártó Péter Ózdon adott interjútFotók: Vajda János
Biztosítva az ország energiaellátása
A napokban olvastam: „Szijjártó Péter azzal kampányol a világban, hogy Magyarország azért vásárol orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége. Ezzel elismeri, hogy egyetlen lépést nem tettek korábbi választási ígéretük megvalósítása érdekében, Magyarország energia diverzifikációjáért az elmúlt 15 évben. Ugyanúgy lógunk az oroszok energiáján, mint csecsemő anyja csecsén.”Kérdésem: mit szól ehhez? Milyen lépések történtek a diverzifikáció és a nagyobb függetlenség érdekében?
Nem szeretném minősíteni a sorok szerzőjét, de Magyarország a hét szomszédjából hattal összekötötte magát a földgázvezetékek tekintetében. Oroszországgal van egy hosszútávú gázvásárlási megállapodásunk, sőt a napokban írtunk alá hosszútávú LNG-vásárlási megállapodást a Shell-lel és a francia Engie-vel. Ilyen hosszútávú LNG-vásárlási szerződésünk nyugati szolgálatóval korábban nem volt. Ami pedig a kőolajszállításokat illeti, jelenleg két irányból történik a szállítás. Vagyis, az Ön által említett mondatok szerzője azért téved hatalmasat, mert nagyon sokat tettünk azért, hogy több útvonal kiépítésével biztosítsuk az ország energiaellátását, és a jövőben is erre törekszünk.
A világgazdaság átrendeződése zajlik. Hogy látja, ebben milyen szerep juthat hazánknak?
Nekünk - mint egy szárazföld által körülvett Közép-Európai országnak, amelynek nincsenek komoly energiaforrásai – az az érdekünk, hogy a világgazdaság akadálytalanul és jól működjön, s exportorientált magyar gazdaság jöjjön létre, amely megállja a helyét a nemzetközi piacon. Az exportra termelés az egyik alapja a gazdasági növekedésünknek. Az az érdekünk, hogy a keleti és a nyugati irányba is jó kapcsolatokat építsünk és ápoljunk, hiszen ezek lehetnek a Magyarországon gyártott termékek piacai, másfelől onnét érkezhetnek majd a jövőben újabb befektetők. A tőkevonzóképességünk egyik alapja, hogy mi nem válogatunk a befektetők között az alapján, hogy honnan érkeznek. Mi elvárásokat fogalmazunk meg, partnerséget ajánlunk és kérünk, hogy tartsák be a jogszabályainkat: úgy tűnik, hogy ez a mentalitás tetszik a külföldi befektetőknek.
Elbújnak a digitális térben
Beszéljünk a belpolitikai helyzetről és az azt körülvevő elképesztő állapotokról! Az elmúlt időszakban mintha elszabadult volna a pokol a közéletben és a politikában. Gondolok - egyebek mellett - az ózdi rapper, Majka miniszterelnököt „kivégző” performanszára, illetve a Szőlő utcai pedofil vádakkal, sejtetésekkel megfűszerezett Zsolti bácsizós balliberális hazugságcunamira. Állhat(nak) ezek mögött valaki(k), ezek mennyire tudatos és szervezett akciók?
Az, hogy az élet nagy része áttevődött a virtuális térbe, az együtt jár azzal, hogy a politika és a politikai kampányok egy része is áttevődött ide. Ez sok mindennel jár együtt, például, azzal is hogy a botrányos, durva kijelentésekért sem kell sok esetben felelősséget vállalnia azoknak, akik ezeket megteszik, hiszen az elkövetők a digitális világban el tudnak bújni.
Ez rendjén van?
Egyáltalán nincs rendjén és itt jön a közszereplők – politikusok, művészek, sportolók – felelőssége, hogy mértéktartóan beszéljünk, amit mondunk, amit teszünk, az ne legyen olaj a tűzre, ne bátorítás legyen a verbális és a fizikai erőszakra. Ezért remélem, hogy a közélet szereplői óvatosabbak és felelősségteljesek lesznek a jövőben. Természetesen minden alaptalan, hazug vádért az elkövetőknek felelniük kell, ezt a felelősséget vállalni kell.
A jövő évi választás esélyese a Fidesz-KDNP
Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének személye és megnyilvánulásai katalizátorai lehetnek az agresszió elszabadulásának?
Én 24 éve vagyok parlamenti képviselő, tehát van rálátásom a magyar politikai életre. A magyar közbeszéd még sosem volt ennyire alacsony színvonalú. Ebben, hogy idáig süllyedt a helyzet, komoly szerepe van Magyar Péternek és pártjának.
Mi a tétje, és mire számít 2026 áprilisában az országgyűlési választásokon?
A voksolás esélyese a Fidesz-KDNP, de sokat kell még dolgoznunk a győzelemért. A tétje pedig az, hogy: továbbra is a nemzeti érdekeket szem előtt tartó nemzeti kormánya maradjon Magyarországnak, vagy brüsszeli bábkormánya legyen, amely beleviszi az országot a háborúba, a gender-őrületbe és beengedi a migránsokat.
