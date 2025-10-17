1 órája
Óvodásokat tereltek be egy kazánházba - képekkel, videóval
A gyermekek talán még nem is tudták reggel, hogy miket láthatnak majd. Az óvodásokat a Kenderföldi Biomassza Kazánházba vitték Miskolcon.
Óvodások a Kenderföldi Biomassza Kazánházban
Fotó: Vajda János
Október 17-én, pénteken, immár hatodik alkalommal rendezték meg az Erőművek Éjszakáját, ahová több, mint 5 ezer látogatót vártak. Az idei programhoz minden eddiginél több, csaknem 50 hazai energiatermelő és közműszolgáltató vállalat csatlakozott, összesen több, mint 80 telephellyel nyitották meg kapuikat a látogatók számára. Miskolcon óvodásokat fogadott délelőtt a Kenderföldi Biomassza Kazánház.
Óvodások az Erőművek Éjszakáján
A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. az Erőművek Éjszakája programhoz csatlakozva fogadta a MIÓVI – Mesevár Tagóvoda nagycsoportosait a Kenderföldi Biomassza Kazánházba, ahol a gyerekek közös játék keretein belül ismerkedhettek meg az energiaforrások fontosságával és a környezettudatossággal.
Óvodások az Erőművek éjszakájánFotók: Vajda János
