Fejlesztés

2 órája

Megújul a komlóstetői Szeder Úti Tagóvoda

Megérkeztek a tetőszerkezeti elemek. Elhárítják a balesetveszélyes állapotokat a beázással, penészesedéssel tarkított óvoda épületében.

Boon.hu

A MIÓVI Szeder Úti Tagóvoda felújítása Komlóstetőn újabb mérföldkőhöz érkezett. A napokban megérkeztek a tetőszerkezeti lemek, így a munkálatok a következő szakaszba léphettek. A beruházás célja, hogy megszüntessék a balesetveszélyes állapotokat és helyreállítsák az épületet, melyet az utóbbi években jelentős beázás és penészesedés sújtott.

Megérkeztek a tetőelemek az óvoda épületének felújításához
Az óvoda felújítása

A felújítási folyamatot Hollósy András alpolgármester és Bajusz Gábor önkormányzati képviselő is figyelemmel kísérik a helyszínen, akik a kivitelezéssel kapcsolatban egyeztettek Komlóstetőn. A munkálatok nemcsak az épület állagmegóvását szolgálják, hanem a gyermekek és az óvodai dolgozók biztonságát és egészséges környezetét is.

 

