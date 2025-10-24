Megújul a komlóstetői Szeder Úti Tagóvoda

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az óvoda felújítása

A felújítási folyamatot Hollósy András alpolgármester és Bajusz Gábor önkormányzati képviselő is figyelemmel kísérik a helyszínen, akik a kivitelezéssel kapcsolatban egyeztettek Komlóstetőn. A munkálatok nemcsak az épület állagmegóvását szolgálják, hanem a gyermekek és az óvodai dolgozók biztonságát és egészséges környezetét is.