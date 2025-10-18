Ötvenéves lett az első klub

Az akkori Leninvárosban 1975 októberében alakult, ez volt az első idősek klubja a városban. A jubileumi ünnepséget a Derkovits Művelődési Központban tartották. - Egy közösség életében az ötven év egy nagyon nagy szám - mondta köszöntőbeszédében dr. Fülöp György polgármester.

- Ez azért is fontos, mert ezek a közösségek önként jöttek létre. Önök és az önök elődei fontosnak tartották, hogy összejárjanak és átéljék az emberiség egyik legfontosabb célját, hogy közösségben legyünk, és ha örömük vagy bánatuk van, azt legyen kivel megosztaniuk. Az időben Szentgyörgyi Éva, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetője repítette vissza a jelenlévőket.