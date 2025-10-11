október 11., szombat

Fejlesztés

1 órája

Megváltozik az online bankolás, ahogy eddig ismertük – kötelező lesz az átállás az egyik legnagyobb banknál

Több mint húsz év után lezárul egy korszak a magyar bankolás történetében. Az egyik legnagyobb hazai pénzintézet bejelentette, hogy november 18-án végleg megszünteti a régi internetes banki rendszerét, és egy teljesen új digitális platformra áll át. A változás minden OTP ügyfelet érint, akiknek át kell térniük az új internetbanki és mobilbanki felületre, különben többé nem férnek hozzá online pénzügyeikhez.

Az OTP Bank bejelentette, hogy november 18-án végleg megszünteti az OTPdirekt lakossági szolgáltatását, és helyette új, modern bankolási platformra vált. Aki eddig kizárólag a régi rendszert használta, annak kötelezően át kell térnie az új InternetBankra és MobilBankra, különben többé nem fér hozzá a számlájához és online szolgáltatásaihoz.

Minden ügyfelet érint a változás az OTP Banknál.
Fontos változások lépnek életbe az OTP Banknál
Forrás: Getty Images

Mi történik pontosan az OTP Banknál?

Az OTPdirekt több mint két évtizeden át működött, és meghatározó szereplője volt az online bankolásnak Magyarországon. Most azonban eljött a váltás ideje. A bank fokozatosan lecseréli régi digitális rendszereit, hogy biztonságosabb, gyorsabb és kényelmesebb szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek. Az OTPdirekt megszűnésével egy időben a hozzá kapcsolódó internetbanki és mobilalkalmazási felületek, valamint a Bróker és SmartBróker funkciók is eltűnnek.

A vállalati ügyfelek továbbra is az OTPdirekten keresztül intézhetik pénzügyeiket, de a lakossági ügyfeleknek mindenképp váltaniuk kell az új platformra.

Hogyan lehet áttérni az új rendszerre?

Az OTP szerint az átállás egyszerű és néhány perc alatt elvégezhető.

  • Lépjen be az OTPdirekt bejelentkezési oldalára.
  • Válassza az „Új internetbank regisztráció” lehetőséget.
  • Kösse meg a Digitális Szolgáltatási Szerződést, amely díjmentes és szükséges az új rendszer használatához.
  • Töltse le az OTP MobilBank alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.

A bank arra figyelmeztet, hogy érdemes minél előbb regisztrálni, mert november közepén várhatóan sokan próbálnak majd egyszerre áttérni az új felületre.

Miért érdemes hamar váltani?

Az új OTP InternetBank és MobilBank a legmodernebb technológiákat kínálja. A rendszer gyorsabb, intuitívabb, és fejlettebb biztonsági funkciókat biztosít, például biometrikus azonosítást és valós idejű értesítéseket. Az OTP felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyfelek mindig ellenőrizzék, hivatalos OTP felületen járnak-e, és soha ne adják meg belépési adataikat vagy kódjaikat másoknak. Tudta, hogy a legnagyobb miskolci fiókot éppen felújítják? A részleteket olvassa el alábbi cikkünkben.

Egy korszak lezárul

Az OTPdirekt kivezetése sokak számára nosztalgikus pillanat lehet, hiszen több mint húsz éven át szolgálta a hazai internetes bankolást. Ugyanakkor az új rendszer bevezetése a bank digitalizációs folyamatának természetes folytatása, amely a SmartBank 2022-es megszüntetésével kezdődött. 

Aki már most áttér az új felületre, annak semmi további teendője nincs, számlái és szolgáltatásai automatikusan elérhetők maradnak. A többieknek viszont november 18-ig kötelezően meg kell tenniük az átállást, ha továbbra is szeretnék elérni online banki szolgáltatásaikat.

