Megváltozik az online bankolás, ahogy eddig ismertük – kötelező lesz az átállás az egyik legnagyobb banknál

Az OTP Bank bejelentette, hogy november 18-án végleg megszünteti az OTPdirekt lakossági szolgáltatását, és helyette új, modern bankolási platformra vált. Aki eddig kizárólag a régi rendszert használta, annak kötelezően át kell térnie az új InternetBankra és MobilBankra, különben többé nem fér hozzá a számlájához és online szolgáltatásaihoz.

Fontos változások lépnek életbe az OTP Banknál

Forrás: Getty Images

Mi történik pontosan az OTP Banknál?

Az OTPdirekt több mint két évtizeden át működött, és meghatározó szereplője volt az online bankolásnak Magyarországon. Most azonban eljött a váltás ideje. A bank fokozatosan lecseréli régi digitális rendszereit, hogy biztonságosabb, gyorsabb és kényelmesebb szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek. Az OTPdirekt megszűnésével egy időben a hozzá kapcsolódó internetbanki és mobilalkalmazási felületek, valamint a Bróker és SmartBróker funkciók is eltűnnek.

A vállalati ügyfelek továbbra is az OTPdirekten keresztül intézhetik pénzügyeiket, de a lakossági ügyfeleknek mindenképp váltaniuk kell az új platformra.

Hogyan lehet áttérni az új rendszerre?

Az OTP szerint az átállás egyszerű és néhány perc alatt elvégezhető.

Lépjen be az OTPdirekt bejelentkezési oldalára.

Válassza az „Új internetbank regisztráció” lehetőséget.

Kösse meg a Digitális Szolgáltatási Szerződést, amely díjmentes és szükséges az új rendszer használatához.

Töltse le az OTP MobilBank alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.

A bank arra figyelmeztet, hogy érdemes minél előbb regisztrálni, mert november közepén várhatóan sokan próbálnak majd egyszerre áttérni az új felületre.

Miért érdemes hamar váltani?

Az új OTP InternetBank és MobilBank a legmodernebb technológiákat kínálja. A rendszer gyorsabb, intuitívabb, és fejlettebb biztonsági funkciókat biztosít, például biometrikus azonosítást és valós idejű értesítéseket. Az OTP felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyfelek mindig ellenőrizzék, hivatalos OTP felületen járnak-e, és soha ne adják meg belépési adataikat vagy kódjaikat másoknak.