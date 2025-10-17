57 perce
Bezár a legnagyobb OTP fiók Miskolcon, itt vannak a részletek!
Megújulás előtt áll a belváros egyik legismertebb bankfiókja. A Miskolc belvárosában működő OTP hamarosan elhagyja az Uitz Béla utcai épületet. Hogy mi az ok és hová menjünk banki ügyeket intézni? Cikkünkből megtudhatja.
Ne a megszokott helyre induljon ügyet intézni
Forrás: Getty Images
Október végén új fejezet kezdődik az OTP Bank miskolci történetében. A város szívében 2007 óta működő Uitz Béla utcai fiók – amit a legtöbben „nagy OTP”- ként emlegetnek – felújítás miatt zár be. A felújítás ideje alatt a pénzintézet a Corvin utcán, az egykori turkáló helyén nyitja ideiglenes fiókját, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt.
Új helyszínen, a megszokott arcokkal várja ügyfeleit az OTP
Az OTP bank tájékoztatása szerint a felújítás 2025. október 30-án, csütörtökön kezdődik, az Uitz Béla utcai fiók pedig október 31-én, pénteken még korlátozottan, de a megszokott nyitvatartással működik.
A lakossági ügyfelek november 3-tól már az új helyszínen, a Corvin utca 7. szám alatt intézhetik pénzügyeiket, míg a vállalkozói és ingatlanhitel-ügyfelek november 7-ig maradnak a régi helyen, majd november 10-től a Széchenyi utca 107. szám alatti, készpénzmentes fiókban várják őket.
Az OTP közleménye szerint a változások célja, hogy modernebb és kényelmesebb ügyfélkiszolgálást nyújtsanak. A bankautomaták az ideiglenes helyszíneken továbbra is elérhetőek lesznek, így a készpénzfelvétel és befizetés zavartalan marad.
A legendás fiók nem örökre búcsúzik
A végleges zárás napja november 7., péntek, ettől az időponttól az Uitz Béla utcai fiók már nem üzemel. Az OTP azonban hangsúlyozta, hogy Miskolcon több helyen továbbra is elérhetők a szolgáltatásai.
