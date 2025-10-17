Bezár a legnagyobb OTP fiók Miskolcon, itt vannak a részletek!

Új helyszínen, a megszokott arcokkal várja ügyfeleit az OTP

Az OTP bank tájékoztatása szerint a felújítás 2025. október 30-án, csütörtökön kezdődik, az Uitz Béla utcai fiók pedig október 31-én, pénteken még korlátozottan, de a megszokott nyitvatartással működik.

A lakossági ügyfelek november 3-tól már az új helyszínen, a Corvin utca 7. szám alatt intézhetik pénzügyeiket, míg a vállalkozói és ingatlanhitel-ügyfelek november 7-ig maradnak a régi helyen, majd november 10-től a Széchenyi utca 107. szám alatti, készpénzmentes fiókban várják őket.

Az OTP közleménye szerint a változások célja, hogy modernebb és kényelmesebb ügyfélkiszolgálást nyújtsanak. A bankautomaták az ideiglenes helyszíneken továbbra is elérhetőek lesznek, így a készpénzfelvétel és befizetés zavartalan marad.

A legendás fiók nem örökre búcsúzik

A végleges zárás napja november 7., péntek, ettől az időponttól az Uitz Béla utcai fiók már nem üzemel. Az OTP azonban hangsúlyozta, hogy Miskolcon több helyen továbbra is elérhetők a szolgáltatásai.

