A borsodi szülők számára is kihívás az iskolai szünet! Az őszi vagy téli tábor lehet a megoldás?

Magyarországon az őszi szünet 2025. október 23-án csütörtökön kezdődött és november 2-án vasárnap ér véget. Az utolsó tanítási nap október 22-én, szerdán volt, az első tanítási nap pedig november 3-án, hétfőn lesz. A szünet így 11 napos, ami magában foglalja a két hétvégét.

Az őszi szünet idejére szervezett táborok nagy része Budapesten van

Forrás: www.taborfigyelo.hu



A hosszú hétvége illetve a hétvége talán még nem is, de a két ünnep közötti öt nap bizony már kihívás lehet a szülők számára. A gyermekfelügyelet megoldható szabadsággal, a nagyszülőkkel vagy akár bébiszitter segítségével is. Igény ugyan lenne őszi táborokra, de egyelőre úgy tűnik, országos szinten sincs sok belőlük, nemhogy a vármegyénkben.

Az őszi szünet idejére találhatunk megfelelő tábort?

Gyakorló szülőként segítségünkre lehet az interneten egy praktikus weboldal www.gyerektabor-kereso.hu ahol az ország egész területén keresgélhetünk, akár évszaknak megfelelően is. A lehetőség így elvileg adott, hogy a nyári táborokon kívül, őszi, téli de akár tavaszi tábort is keressünk.

Miskolcra és környékére szűrve nincs azonban találat és ha az országot nézzük is, összesen csak nyolcat ajánl az oldal. Ezek közül hét Budapesten, egy pedig Keszthelyen szerveződik és a „táborok” fele így is csak egynapos.

Mire vége az egyiknek, kezdődik a másik

Az őszi szünet után még ebben az évben itt az újabb kihívás, hiszen a téli szünet 2025. december 20 -tól már el is kezdődik. A szünet ideje alatt 2026. január 4-ig kell megoldani a gyermekfelügyeletet. Mivel a szülők nagy része erre az időszakra tartogatja a szabadsága egy részét, illetve a hagyományok is úgy diktálják, hogy ilyenkor a családok együtt legyenek, ezért általában fel sem merül a tábor gondolata. Azonban ha mégis így lenne, akkor egyelőre a fent említett keresőoldal alapján egy tábor lehetősége adott Budapesten, egy Szegeden a többi határainkon túl, kifejezetten sítábor jelleggel, vélhetően nem a legkisebbeknek, Olaszországban és Ausztriában.

Nem szabad feladni

Természetesen érdemes tovább kutakodni az interneten hiszen korántsem biztos, hogy ezen a gyűjtőhelyen minden lehetőség megtalálható. Az azonban kijelenthető, hogy a nyári táborok óriási kínálatához képest, az őszi és téli táborozási lehetőség elenyésző, pedig lenne rájuk igény.

