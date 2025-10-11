2 órája
Vajon most tényleg utoljára tekerjük vissza az órát? – Itt az őszi óraátállítás
Lehet, hogy idén tekerjük vissza utoljára az idő kerekét? Október 26-án hajnalban ismét visszaállunk a téli időszámításra, de egyre többen remélik, hogy ez volt az utolsó alkalom. Minden, amit az őszi óraátállításról tudni érdemes.
Idén október végén ismét elérkezik a jól ismert időpont, amikor visszaállunk a téli időszámításra. Az őszi óraátállítás 2025-ben október 26-án, vasárnap hajnalban lesz. Hajnali 3 órakor az órát 2-re tekerjük vissza, így egy órával többet alhatunk. Mit gondolnak róla a miskolciak, és vajon tényleg el fog tűnni a jövőben?
Mi történik pontosan az őszi óraátállításkor?
Több mint egy évszázad telt el az első óraátállítás óta, de a folyamat ma is ugyanúgy zajlik, csak épp digitálisan. Az óraátállítás az Európai Unió közös szabályozása alapján mindig október utolsó vasárnapján történik. Ilyenkor hivatalosan is visszaállunk a téli időszámításra, ami azt jelenti, hogy reggel hamarabb világosodik, este viszont gyorsabban sötétedik. Bár ez apróságnak tűnik, a szervezetnek néhány napra van szüksége, hogy alkalmazkodjon az új ritmushoz.
Az óraátállítás gondolata több mint kétszáz éves. Először Benjamin Franklin vetette fel a 18. században, hogy a nappali fény jobb kihasználásával energiát lehetne spórolni. A gyakorlat később, az első világháború idején vált elterjedtté Európában. Magyarországon először 1916-ban vezették be, majd többször megszüntették és újraindították. A jelenlegi, évi kétszeri átállítási rendszer 1980 óta működik folyamatosan.
Engem igazából csak az zavar, amikor korábban kell kelni, azt nagyon megérzem. Egyébként nem szokott különösebben felborítani az óraátállítás, csak ne lenne ilyen hamar sötét
– mondta a tekergetésről Pál Tünde, miskolci nyugdíjas.
Hogyan befolyásolja a mindennapokat?
Az átállás utáni napokban sokan tapasztalhatnak fáradtságot, ingerlékenységet vagy koncentrációs nehézségeket, hiszen a testünk belső órája érzékenyen reagál az időeltolódásra. A korábbi sötétedés a közlekedésben is fontos tényező: a délutáni csúcsidőben romolhatnak a látási viszonyok, ami fokozott figyelmet igényel. Ugyanakkor a reggelek világosabbak lesznek, ami segíti a korán kelőket és a munkába, iskolába indulókat.
Én örülök neki, hogy egy órával tovább alhatok
– foglalta össze Szabó Sára, végzős miskolci diák. Hogyan hangolódjunk rá? Olvassa el a boon.hu alábbi cikkében.
Mi újság az óraátállítás eltörlésével?
Az óraátállítás eltörléséről már évek óta zajlik a vita az Európai Unióban. 2018-ban az Európai Bizottság javasolta a megszüntetését, 2019-ben pedig az Európai Parlament is támogatta az elképzelést. A folyamat azonban elakadt, mert a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítást tartsák meg véglegesen. 2025-ben így továbbra is marad az évi két átállítás, de a kérdés nem került le teljesen a napirendről.
Több tagország – köztük Magyarország – jelezte, hogy ha egyszer valóban megszűnik az óraátállítás, a nyári időszámítást tartaná meg szívesebben, mivel az hosszabb nappalokat és világosabb estéket hozna.
Addig is, idén október 26-án hajnalban még egyszer visszatekerjük az időt, ki tudja, talán utoljára. Az őszi időpont 2025-ben az elmúlt évek legkorábbi átállása lesz.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Népszerű üzlet zár be Miskolc főutcáján – készletkisöprést tartanak - fotó
Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval
Mi készül az egykori Spar helyén Miskolc főutcáján? - fotókkal