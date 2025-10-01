23 perce
Új elemmel bővül a miskolci nagytakarítás, ennek sokan fognak örülni!
Szerda reggel startolt Miskolcon a város egész területére kiterjedő takarítási akció. Az őszi nagytakarítás ezúttal új elemmel is kiegészül, amelynek mindenki örülni fog.
Miskolc minden részét érinti a takarítási akció
Már harmadszor kezdődik intenzív takarítás Miskolcon. A Szent István téren tartott sajtótájékoztatón Miskolc vezetése ismertette az őszi nagytakarítási program részleteit. A program célja, hogy a miskolciak közösen élvezhessék egy tisztább, rendezettebb város előnyeit.
Az őszi nagytakarítás eredményét közösen élvezzük
Reméljük, a miskolciak kezdik megszokni, hogy évente kétszer sokkal intenzívebb takarítás zajlik a városban
– mondta Tóth-Szántai József polgármester.
Tavaly ősszel indult az első akció, idén tavasszal következett a második, ma pedig kezdetét veszi az újabb őszi nagytakarítás.
A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzati képviselők segítségével felmérték azokat a gócpontokat, ahol a legnagyobb szükség van a beavatkozásra.
Akkor tudjuk Miskolc tisztaságát fenntartani, ha ebben a városlakók is partnerek
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az akció minden önkormányzati körzetet érint, és számítanak a lakosság jelzéseire, akár segítségére is.
Új elem az őszi nagytakarításban Miskolcon
Hollósy András alpolgármester felidézte, hogy az előző két akció látványos eredményeket hozott.
Újszerű technológiákkal, biohabokkal és többek között óriási mennyiségű illegális hulladék eltávolításával sikerült egy tisztább várost kialakítanunk
– emlékeztetett. Egyedülálló módszerrel mintegy háromezerrel sikerült csökkenteni a belvárosban élő galambok számát is. Erről az alábbi cikkünkben olvashat részletesebben.
Az idei őszi nagytakarítás legnagyobb újdonsága, hogy az összes miskolci temetőt és környékét rendbe teszik, felekezeti hovatartozástól függetlenül
- jelentette be az alpolgármester.
Ez magában foglalja az illegális hulladék elszállítását, a gallyazást, valamint a hiányzó útburkolati jelek felfestését. Így Halottak napjára a sírkertek méltó módon fogadhatják a megemlékezőket.
Közösen egy tisztább és rendezettebb Miskolcért
Azért dolgozunk, hogy Miskolcon újra rend és rendezettség legyen
– emelte ki Hollósy András. Az őszi nagytakarítás október 1. és 26. között zajlik, a városvezetés pedig számít a lakosság türelmére és együttműködésére. A nagytakarítások elképesztő számairól a boon.hu is többször beszámolt, legutóbb akkor, amikor 120 új szemetest helyeztek el Miskolcon, erről is olvashat a boon.hu-n.
