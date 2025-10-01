Új elemmel bővül a miskolci nagytakarítás, ennek sokan fognak örülni!

Már harmadszor kezdődik intenzív takarítás Miskolcon. A Szent István téren tartott sajtótájékoztatón Miskolc vezetése ismertette az őszi nagytakarítási program részleteit. A program célja, hogy a miskolciak közösen élvezhessék egy tisztább, rendezettebb város előnyeit.

Elkezdődött az őszi nagytakarítás Miskolcon

Fotó: Vajda János

Az őszi nagytakarítás eredményét közösen élvezzük

Reméljük, a miskolciak kezdik megszokni, hogy évente kétszer sokkal intenzívebb takarítás zajlik a városban

– mondta Tóth-Szántai József polgármester.

Tavaly ősszel indult az első akció, idén tavasszal következett a második, ma pedig kezdetét veszi az újabb őszi nagytakarítás.

A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzati képviselők segítségével felmérték azokat a gócpontokat, ahol a legnagyobb szükség van a beavatkozásra.

Akkor tudjuk Miskolc tisztaságát fenntartani, ha ebben a városlakók is partnerek

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az akció minden önkormányzati körzetet érint, és számítanak a lakosság jelzéseire, akár segítségére is.