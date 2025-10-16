Látta már az Őskohót? Hát így még biztos nem!

Különlegesen szép fényképet osztott meg egy amatőr fotós a Bükkről, pontosabban egyik ipartörténeti büszkeségünkről, az Őskohóról. Így még valószínűleg azok is kevesen látták az egyedi historikus építményt, akik amúgy jól ismerik az Újmassán található műemléket.

Az Őskohó, ahogy még kevesen látták – pláne fotózták

Forrás: Facebook / Hesz Gergő

Az Őskohó egy vasárnap éjjelen

Hesz Gergő szolnoki születésű fotós, aki gyakran posztol Az Északi-középhegység vándorai elnevezésű Facebook-csoportban; vannak képei Lillafüredről, Szilvásváradról, Sebesvízről és az erdőség más rejtett szépségeiről is. A napokban egy „Újmassai őskohó vasárnap éjjel” fejléccel ellátott fotót publikált, ami egyrészt igazán különleges képi élményt kínált, másrészt azonnal nagy népszerűségre tett szert. Pár nap alatt több mint háromezer lájkot kapott, százas nagyságrendű megosztással.

Fent, nyitóképként a Boon.hu cikkéhez egy részletet tettünk, de alább megmutatjuk a teljes képet.