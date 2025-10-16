1 órája
Látta már az Őskohót? Hát így még biztos nem!
Különlegesen szép fényképfelvételt készített és posztolt a Facebookon a bükki ipartörténeti műemlékről egy fotós, sok ezer lájkot begyűjtve. A „főszereplő” az újmassai Őskohó – ahogy talán még sohasem láttuk.
Különlegesen szép fényképet osztott meg egy amatőr fotós a Bükkről, pontosabban egyik ipartörténeti büszkeségünkről, az Őskohóról. Így még valószínűleg azok is kevesen látták az egyedi historikus építményt, akik amúgy jól ismerik az Újmassán található műemléket.
Az Őskohó egy vasárnap éjjelen
Hesz Gergő szolnoki születésű fotós, aki gyakran posztol Az Északi-középhegység vándorai elnevezésű Facebook-csoportban; vannak képei Lillafüredről, Szilvásváradról, Sebesvízről és az erdőség más rejtett szépségeiről is. A napokban egy „Újmassai őskohó vasárnap éjjel” fejléccel ellátott fotót publikált, ami egyrészt igazán különleges képi élményt kínált, másrészt azonnal nagy népszerűségre tett szert. Pár nap alatt több mint háromezer lájkot kapott, százas nagyságrendű megosztással.
Fent, nyitóképként a Boon.hu cikkéhez egy részletet tettünk, de alább megmutatjuk a teljes képet.
Ha ezek a káprázatos fotók nem hozzák meg a kedvét az őszi Lillafüredhez, akkor semmi!
A tágabb értelemben vett helyszín, a Bükk gyakori téma a közösségi médiában, így a fotósok körében is kedvelt. A megyei hírportál is nem egyszer szemlézett ezekből az igazán szép élményt nyújtó fotókból; néhány korábbi ilyen cikket lent és fent mutatunk.
De magáról a konkrét színhelyről, Újmassáról, pontosabban az ott található Őskohóról szintén nemrég írt a Boon: a szeptemberben tartott hagyományos Fazola Napok kapcsán. A két évtizede létező ipartörténeti kulturális esemény keretében nem csak műsorok, bemutatók és árusítás zajlik a 19. század elején épített létesítmény környezetében, de magát a kohót is be szokták (ha csak jelképesen is) indítani ilyenkor, s úgynevezett látványcsapolást tartanak, az évenként megválasztott „tiszteletbeli kohász” bemutatásával és közreműködésével.
Az újmassai őskohóról itt olvasható az elsőszámú online lexikon szócikke. A kétszáz éves egyedi építmény mellette áll egyébként, a turisztikai látványosság komplexitását növelve, a Massa Múzeum, a korabeli, rekonstruált vasverő, illetve a műszaki skanzen.
És akkor lássuk teljes egészében a Hesz Gergő által közzétett esti fényképfelvételt, ami kapcsán a számos hozzászólás zöme a „pazar, csodálatos, misztikus, gyönyörű, szenzációs, varázslatos” jelzőket sorolta.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Facebook-poszthoz fűzött kommentek közül kettőt idéznénk:
- Úgy néz ki, még működik 🤗
- Mennyit jártunk oda gyerekkoromban.
Valamint azt a kis párbeszédet, amiben egy hozzászóló a fotókészítés technikai hátteréről érdeklődött, a fotós pedig akkurátusan válaszolt:
- Milyen beállításokkal született meg ez a gyönyörű fotó? 😊
- Az ég 15-ös stack ebből: Aperture f/1.8, Focal length 8 mm, ISO 1600, 20 sec. Az előtér pedig 2,5 perces felvétel.
Videó a 2025-ös Fazola napról: