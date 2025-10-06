„Álom és valóság. Lehetséges világok” – jön az Országos Könyvtári Napok

Az Országos Könyvtári Napok programsorozatának fókuszában idén az álom és a valóság áll. Ehhez kapcsolódnak a programok országszerte így Miskolcon is.

Jön az Országos Könyvtári Napok!

Forrás: II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

A hét során az intézményben a központi épületben (3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.), továbbá valamennyi fiókkönyvtárban számos rendezvény várja az olvasókat. A könyvtár író-olvasó találkozókkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal, klubfoglalkozásokkal, valamint október 10-én, pénteken kedvezményes beiratkozási lehetőséggel várja olvasóit.

Az Országos Könyvtári Napok keretén belül a Könyves Vasárnapot is megrendezik

Az Országos Könyvtári Napok zárónapján, október 12-én rendezik meg – már hagyományosan – a Könyves Vasárnapot, mely a szó szoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. Ez a nap igazi családi rendezvény, melynek során központi épület 10 órakor nyit és délután 2 óráig várja a látogatókat. A nap elején egy mesés családi vetélkedő részeseivé válhatunk, játékos feladatok kínálnak kellemes időtöltést az érdeklődőknek.