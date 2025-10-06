október 6., hétfő

1 órája

„Álom és valóság. Lehetséges világok” – jön az Országos Könyvtári Napok

Címkék#Miskolc#Olvasók Királynője és Királya#Országos Könyvtári Napok#Könyves Vasárnap

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta zajló sorozatához idén is csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár. Az Országos Könyvtári Napok programsorozat október 6 és 12 között számos érdekes programmal számít az érdeklődőkre.

Forrás: II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

Az Országos Könyvtári Napok programsorozatának fókuszában idén az álom és a valóság áll. Ehhez kapcsolódnak a programok országszerte így Miskolcon is. 

Országos Könyvtári Napok
Jön az Országos Könyvtári Napok!
Forrás:  II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

A hét során az intézményben a központi épületben (3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.), továbbá valamennyi fiókkönyvtárban számos rendezvény várja az olvasókat. A könyvtár író-olvasó találkozókkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal, klubfoglalkozásokkal, valamint október 10-én, pénteken kedvezményes beiratkozási lehetőséggel várja olvasóit.

Az Országos Könyvtári Napok keretén belül a Könyves Vasárnapot is megrendezik

Az Országos Könyvtári Napok zárónapján, október 12-én rendezik meg – már hagyományosan – a Könyves Vasárnapot, mely a szó szoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. Ez a nap igazi családi rendezvény, melynek során központi épület 10 órakor nyit és délután 2 óráig várja a látogatókat. A nap elején egy mesés családi vetélkedő részeseivé válhatunk, játékos feladatok kínálnak kellemes időtöltést az érdeklődőknek.

A gyermekeket is várják a könyvtárba

A Kövesd a Tündérboszorkányt! címet viselő vetélkedőbe az író Bosnyák Viktória Tündérboszorkány szerzője, valamint Dudás Győző az ifjúsági regény illusztrátora is bekapcsolódik, így téve még érdekesebbé a versengést. Lesznek népi, ügyességi és készségfejlesztő játékok, valamint kézműves foglalkozások is. A Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület bemutatóval várja az érdeklődőket, a Miskolci Csodamalom Bábszínház A három kismalac című mesét új köntösbe bújtatva mutatja be a gyerekeknek.

Megválasztják az olvasók királyát és királynőjét

A program zárásaként kerül sor az Olvasók Királynője és Királya című vármegyei irodalmi játék értékelésére, és az ünnepélyes koronázásra Bosnyák Viktória és Dudás Győző közreműködésével. Ekkor köszöntjük a könyvtár legidősebb, legfiatalabb és legszorgalmasabb olvasóját és ekkor vágjuk fel közösen az Olvasók tortáját.

 

