Gyász

2 órája

Elhunyt az egykori országgyűlési képviselő – gyászba borult Borsod

A közelmúltban Ózd egykori polgármesterétől, Benedek Mihálytól búcsúzott a város, most pedig újabb gyászhír rázta meg a közösséget. Elhunyt az ózdi térség egykori országgyűlési képviselője.

Boon.hu

Elhunyt Dr. Tóth István egykori országgyűlési képviselő. A gyászhír különösen megrendítette mindazokat, akik ismerték őt, hiszen a közéletben és a hétköznapi emberi kapcsolatokban egyaránt meghatározó szereplő volt. Riz Gábor jelenlegi országgyűlési képviselő közösségi oldalán megható szavakkal búcsúzott.

országgyűlési képviselő, gyászhír
Elhunyt az egykori országgyűlési képviselő
Forrás: Facebook/Riz Gábor

Így búcsúzik a térség jelenlegi országgyűlési képviselője

Pisti! Túl fiatal voltál Te még ahhoz, hogy csak így köszönés nélkül itt hagyj bennünket. Hány éve is, talán 50 egynéhány, mikor még gimisként bámultuk a felsőbbéveseket, Titeket, hogyan öltözködtök, milyen zenét kedveltek, ki, miben jeleskedik a sportban, tanulásban? Egyszóval mintát, példaképeket kerestünk. Egyikük Te voltál, Pisti

 – emlékezett vissza. Riz Gábor felidézte közös diákkori emlékeiket, majd kitért arra is, hogy bár felnőttként politikai ellenfelek voltak, a tisztelet és a sportszerűség mindig összekötötte őket. 

Amikor neked sikerült nyerned, elsőként hívtalak és gratuláltam az eredményedhez, s amikor a választók bizalma már felém fordult, ugyanígy csörrent meg a telefonom, megismerve a jellegzetes hangod: ‘No jól van, sok sikert a munkádhoz!

Dr. Tóth István pályáját és munkásságát a helyi közösség megbecsülése övezte. Orvosként, közéleti emberként és családapaként egyaránt elismerték. Halálával Borsod újabb, nagyra becsült személyiségét veszítette el.

Nyugodj békében, Tóth Pisti!

 – zárta sorait Riz Gábor, sokak fájdalmát tolmácsolva.

A szomorú hírt Janiczak Dávid, Ózd polgármestere is közzé tette oldalán.

