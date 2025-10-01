Elhunyt az egykori országgyűlési képviselő – gyászba borult Borsod

Elhunyt Dr. Tóth István egykori országgyűlési képviselő. A gyászhír különösen megrendítette mindazokat, akik ismerték őt, hiszen a közéletben és a hétköznapi emberi kapcsolatokban egyaránt meghatározó szereplő volt. Riz Gábor jelenlegi országgyűlési képviselő közösségi oldalán megható szavakkal búcsúzott.

Elhunyt az egykori országgyűlési képviselő

Forrás: Facebook/Riz Gábor

Így búcsúzik a térség jelenlegi országgyűlési képviselője

Pisti! Túl fiatal voltál Te még ahhoz, hogy csak így köszönés nélkül itt hagyj bennünket. Hány éve is, talán 50 egynéhány, mikor még gimisként bámultuk a felsőbbéveseket, Titeket, hogyan öltözködtök, milyen zenét kedveltek, ki, miben jeleskedik a sportban, tanulásban? Egyszóval mintát, példaképeket kerestünk. Egyikük Te voltál, Pisti

– emlékezett vissza. Riz Gábor felidézte közös diákkori emlékeiket, majd kitért arra is, hogy bár felnőttként politikai ellenfelek voltak, a tisztelet és a sportszerűség mindig összekötötte őket.

Amikor neked sikerült nyerned, elsőként hívtalak és gratuláltam az eredményedhez, s amikor a választók bizalma már felém fordult, ugyanígy csörrent meg a telefonom, megismerve a jellegzetes hangod: ‘No jól van, sok sikert a munkádhoz!

Dr. Tóth István pályáját és munkásságát a helyi közösség megbecsülése övezte. Orvosként, közéleti emberként és családapaként egyaránt elismerték. Halálával Borsod újabb, nagyra becsült személyiségét veszítette el.

Nyugodj békében, Tóth Pisti!

– zárta sorait Riz Gábor, sokak fájdalmát tolmácsolva.

A szomorú hírt Janiczak Dávid, Ózd polgármestere is közzé tette oldalán.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!