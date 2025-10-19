A néhai vasgyári fiúiskola öregdiákjai találkoztak – fotók és videó

Öregdiákok a Vasgyárban: az egykori 17-es számú fiúiskola (merthogy volt leányiskola is, mellette) 1950-es, 60-as évekbeli tanulói adtak egymásnak találkát a napokban, egy pénteki délutánon, hogy közösen felelevenítsék immár több mint fél évszázados emlékeiket. A rendezvénynek az épületben napjainkban működő Nyitott Ajtó baptista iskola adott helyet. A résztvevők bejárták az ingatlant, ami keveset változott az azóta eltelt évtizedek során, az annak idején általuk az oktatási intézményben játszott kama játékról hallgattak meg előadást, és főleg: nosztalgiáztak.

Több tucatnyian összejöttek, öregdiákok a vasgyárban, hogy újra bejárják egykori iskolájukat

Fotó: Balogh Attila

Öregdiákok a Vasgyárban: a néhai 17-esben találkoztak

Egy időben, körülbelül hatvan éven át, két iskola működött egymás mellett a vasgyári Kolónia területén, a kórházhoz közeli utcában: a fiúiskola és a lányiskola. Előbbi volt a 17-es számú, utóbbi a 18-as számú általános iskola. A Téglagyári utcában ma is áll a 17-es jellegzetes, klasszikus tégla architektúrájú épülete: a baptista egyház oktatási intézménye üzemel benne, 2011 óta.

A vasgyári iskola a gyárral, azaz a diósgyőri kohászattal egy időben, az 1870 körüli esztendőkben jött létre eredetileg, az akkori századfordulótól futott egymás mellett a fiúkat és lányokat elkülönítő épületbeosztás, amely rendszer 1961-ben szűnt meg, lett helyette koedukáció, mígnem a következő századforduló közeledtével, a 90-es évek közepén véget ért az vasgyári intézmény története.