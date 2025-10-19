október 19., vasárnap

Mementó

1 órája

A néhai vasgyári fiúiskola öregdiákjai találkoztak – fotók és videó

Címkék#fiúiskola#általános iskola#Vasgyár#öregdiák-találkozó

A 19. század végétől az ezredfordulóig működött a Diósgyőr-Vasgyári fiúiskola. Az 1950-60-as évekbeli tanulói nosztalgiáztak egy október eleji péntek délutánon, az intézmény ma is álló épületében. Öregdiákok a Vasgyárban: a néhai 17-esben találkoztak.

Boon.hu
A néhai vasgyári fiúiskola öregdiákjai találkoztak – fotók és videó

Fotó: Balogh Attila / Huba István Attila

Öregdiákok a Vasgyárban: az egykori 17-es számú fiúiskola (merthogy volt leányiskola is, mellette) 1950-es, 60-as évekbeli tanulói adtak egymásnak találkát a napokban, egy pénteki délutánon, hogy közösen felelevenítsék immár több mint fél évszázados emlékeiket. A rendezvénynek az épületben napjainkban működő Nyitott Ajtó baptista iskola adott helyet. A résztvevők bejárták az ingatlant, ami keveset változott az azóta eltelt évtizedek során, az annak idején általuk az oktatási intézményben játszott kama játékról hallgattak meg előadást, és főleg: nosztalgiáztak.

öregdiákok a Vasgyárban
Több tucatnyian összejöttek, öregdiákok a vasgyárban, hogy újra bejárják egykori iskolájukat
Fotó: Balogh Attila

Öregdiákok a Vasgyárban: a néhai 17-esben találkoztak

Egy időben, körülbelül hatvan éven át, két iskola működött egymás mellett a vasgyári Kolónia területén, a kórházhoz közeli utcában: a fiúiskola és a lányiskola. Előbbi volt a 17-es számú, utóbbi a 18-as számú általános iskola. A Téglagyári utcában ma is áll a 17-es jellegzetes, klasszikus tégla architektúrájú épülete: a baptista egyház oktatási intézménye üzemel benne, 2011 óta.

A vasgyári iskola a gyárral, azaz a diósgyőri kohászattal egy időben, az 1870 körüli esztendőkben jött létre eredetileg, az akkori századfordulótól futott egymás mellett a fiúkat és lányokat elkülönítő épületbeosztás, amely rendszer 1961-ben szűnt meg, lett helyette koedukáció, mígnem a következő századforduló közeledtével, a 90-es évek közepén véget ért az vasgyári intézmény története.

Öregdiákok találkozója a vasgyári fiúiskolában, 2025. október 3.

Fotók: Balogh Attila

Az aranykornak tartott 1950-60-as években oda jártakat igyekezett mind nagyobb számban összegyűjteni most a Huba István Attila és Velezdi László vezette szervezőgárda; mintegy három tucatnyi érdeklődőt sikerült az október 3-i péntek délutánra visszacsábítani a Téglagyár utcába. A jelenlévők részt vettek a mostani baptista iskola Idősek napi ünnepségén, majd immár a néhai fiúiskolára, annak valamikori tanulóira és tanáraira emlékezve nosztalgiázták végig a délutánt. Bejárták a nagyjából azóta is változatlan, több részes építményt, meghallgatták az éppen az ő diákkorukban vélhetően itt született labdás csapatjáték, az azóta „Miskolc sportja” rangra emelt kama históriáját, Velezdi László – mint a cikkünk végén megtekinthető videóban látható – meg is mutatta, hol, melyik udvarrészeken kamáztak anno az alsósok, illetve a felsősök. Előkerültek tucatszám a csodás módon máig megőrződött, majd' hetven éves iskolai rajzok is. Szóba kerültek a múltidézés keretében olyan valaha volt legendás tanárok nevei, mint például Kordováner Árpád (rajz) vagy Fekete Dezső (testnevelés, orosz nyelv).

Az 1961-es 8/a osztályt ábrázoló képen olyan szép emlékű pedagógusok is felfedezhetők, mint az említett Kordováner Árpád és Fekete Dezső
Forrás: Molnár Attila / vasgyarisulik.mzcst.hu

Szóba kerültek még a nosztalgikus beszélgetések keretében: a környékbeli gesztenyefák, az udvar mint a játék és sportolás színhelye, aztán hogy a mostani garázsépítmény helyen valaha kert volt. „A pincéből rengeteg szenet felhordtunk” – idézte fel valaki az épületbejárás folyamán; a pincehelyiség most dobosoknak van kialakítva, a baptista oktatási intézményben folyó sokszínű zenei képzés keretében. A hatvan-hetven évvel ezelőtti viszonyokról ugyanakkor elhangzott: az egyik 1963-as osztályban „48-an voltunk!”, a második emeleten járva az öltözőfolyosóról pedig, amit két (újonnan leválasztott) tanterem között alakítottak ki azóta: „Itt állt a nagy kályha!” Kiderült az is, a találkozón jelen lévő legidősebb öregdiák 1950-ben kezdte tanulmányait a vasgyári iskolában.

Egy régi (feltehetően utólag színezett) és egy napjainkban készült (2008, Szűcs Árpád) fotó a Téglagyár utcai főhomlokzatról
Forrás: vasgyarisulik.mzcst.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További számos érdekesség, adat, névsor, fotó és egyéb archív dokumentum az iskola történetéből itt található:

Az alábbi, az október 3-i délutáni eseménysorát megörökítő (nem professzionális eszközökkel készült és vágott) videóanyag megidéz a felsoroltakon kívül még néhány érdekességet a történtekről, elhangzottakról:

 

