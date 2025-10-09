Orbán Viktor részt vett a mezőkövesdi hadgyakorlaton - képek és videó

A Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren tartották meg az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatát.

A képen Böröndi Gábor vezérezredessel, a Honvád Vezérkar főnökével beszélget Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök a mezőkövesdi repülőtéren

Fotó: MTI/Kaiser Ákos

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott tájékoztatás szerint Orbán Viktor miniszterelnök megtekintette az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatát a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren október 9-én. Elkísérte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.