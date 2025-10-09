október 9., csütörtök

boon.hu video

2 órája

Orbán Viktor részt vett a mezőkövesdi hadgyakorlaton - képek és videó

Címkék#Szalay-Bobrovniczky Kristóf#boon video#Adaptive Hussars 25#hadgyakorlat mozzanat#Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán.

MTI

A Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren tartották meg az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatát.

Orbán Viktor is részt vett a hadgyakorlaton Mezőkövesden
A képen Böröndi Gábor vezérezredessel, a Honvád Vezérkar főnökével beszélget Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök a mezőkövesdi repülőtéren
Fotó: MTI/Kaiser Ákos

 A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott tájékoztatás szerint Orbán Viktor miniszterelnök megtekintette az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatát a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren október 9-én. Elkísérte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. 

Honvédségi hadgyakorlat Mezőkövesd határában

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be. 

A hadgyakorlat részleteiről a boon.hu cikkében olvashat részletesen:

boon.hu video

