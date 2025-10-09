2 órája
Orbán Viktor részt vett a mezőkövesdi hadgyakorlaton - képek és videó
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán.
A Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren tartották meg az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatát.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott tájékoztatás szerint Orbán Viktor miniszterelnök megtekintette az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatát a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren október 9-én. Elkísérte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.
Honvédségi hadgyakorlat Mezőkövesd határábanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.
Így vonultak el Kövesdről a reptér megszállói - helyszíni képek, videó
