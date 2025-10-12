27 perce
Orbán Viktor: A győzelem titka az összetartás – itthon a pályán, Erdélyben a szívekben
A magyar válogatott 2–0-s győzelmét unokájával közösen ünnepelte, majd az erdélyi magyarsághoz intézett beszédében a hit, a munka és a közösség erejéről szólt. A miniszterelnök szerint a magyar nemzet addig él, amíg összetart. Orbán Viktor hétvégén két üzenettel is a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta.
Unokájával izgulta végig a magyar válogatott szombati mérkőzését Orbán Viktor
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Puskás Arénában buzdította a magyar válogatottat, ahol a csapat 2–0-s győzelmet aratott Örményország felett. A kormányfő a mérkőzés után röviden, de annál lelkesebben kommentálta az eredményt: „Behúztuk. Szép volt, fiúk! 🇭🇺🇭🇺💪” – írta, mellékelve egy családias pillanatot, ahol az egyik felvételen unokája a háta mögött állva, nyakát átölelve szurkol a lelátón. A fotó pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában, sokan a kép emberi, közvetlen oldalát emelték ki.
Vasárnap a miniszterelnök már az RMDSZ kongresszusán elmondott beszédéből osztott meg egy részletet. Az ottani magyar közösség rendezvényén mondott beszédet és szavai szerint az erdélyi magyarság példája minden magyar számára útmutatás:
Az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne. És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el.
Erős szavak Orbán Viktor beszédében
Az erdélyi magyar közösség erős, dolgozik, nevel, teremt, épít és győz. Mindennap újra és újra győz.
A beszéd alatt az előtte látható jelmondat – „Egységben az erőnk, közösségben a jövőnk” – méltó összefoglalása volt az üzenetnek. Orbán Viktor szerint a magyar nemzet sikerének kulcsa a közösségi hit, a család ereje és az összetartás, amely minden győzelem alapja – legyen szó a futballpályáról vagy a nemzeti megmaradásról.
