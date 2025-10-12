Orbán Viktor: A győzelem titka az összetartás – itthon a pályán, Erdélyben a szívekben

Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Puskás Arénában buzdította a magyar válogatottat, ahol a csapat 2–0-s győzelmet aratott Örményország felett. A kormányfő a mérkőzés után röviden, de annál lelkesebben kommentálta az eredményt: „Behúztuk. Szép volt, fiúk! 🇭🇺🇭🇺💪” – írta, mellékelve egy családias pillanatot, ahol az egyik felvételen unokája a háta mögött állva, nyakát átölelve szurkol a lelátón. A fotó pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában, sokan a kép emberi, közvetlen oldalát emelték ki.

Orbán Viktor buzdító beszédében az összetartás fontosságát emelte ki az erdélyi magyarságnak címezve Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Vasárnap a miniszterelnök már az RMDSZ kongresszusán elmondott beszédéből osztott meg egy részletet. Az ottani magyar közösség rendezvényén mondott beszédet és szavai szerint az erdélyi magyarság példája minden magyar számára útmutatás: