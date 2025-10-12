október 12., vasárnap

"Szép volt fiúk"

2 órája

Orbán Viktor: A győzelem titka az összetartás – itthon a pályán, Erdélyben a szívekben

Címkék#erdélyi magyarság#Orbán Viktor#közösségteremtés#magyar válogatott#összetartás

A magyar válogatott 2–0-s győzelmét unokájával közösen ünnepelte, majd az erdélyi magyarsághoz intézett beszédében a hit, a munka és a közösség erejéről szólt. A miniszterelnök szerint a magyar nemzet addig él, amíg összetart. Orbán Viktor hétvégén két üzenettel is a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta.

Orbán Viktor: A győzelem titka az összetartás – itthon a pályán, Erdélyben a szívekben

Unokájával izgulta végig a magyar válogatott szombati mérkőzését Orbán Viktor

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Puskás Arénában buzdította a magyar válogatottat, ahol a csapat 2–0-s győzelmet aratott Örményország felett. A kormányfő a mérkőzés után röviden, de annál lelkesebben kommentálta az eredményt: „Behúztuk. Szép volt, fiúk! 🇭🇺🇭🇺💪” – írta, mellékelve egy családias pillanatot, ahol az egyik felvételen unokája a háta mögött állva, nyakát átölelve szurkol a lelátón. A fotó pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában, sokan a kép emberi, közvetlen oldalát emelték ki.

orbán viktor
Orbán Viktor buzdító beszédében az összetartás fontosságát emelte ki az erdélyi magyarságnak címezve Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Vasárnap a miniszterelnök már az RMDSZ kongresszusán elmondott beszédéből osztott meg egy részletet. Az ottani magyar közösség rendezvényén mondott beszédet és szavai szerint az erdélyi magyarság példája minden magyar számára útmutatás:

Az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne. És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el.

Erős szavak Orbán Viktor beszédében

Az erdélyi magyar közösség erős, dolgozik, nevel, teremt, épít és győz. Mindennap újra és újra győz.

A beszéd alatt az előtte látható jelmondat – „Egységben az erőnk, közösségben a jövőnk” – méltó összefoglalása volt az üzenetnek. Orbán Viktor szerint a magyar nemzet sikerének kulcsa a közösségi hit, a család ereje és az összetartás, amely minden győzelem alapja – legyen szó a futballpályáról vagy a nemzeti megmaradásról.

