Téged is megvisel? Íme a valóság

Sokan nem is tartják relevánsnak azt, hogy ide-oda állítgatjuk. Utánajártunk az óraátállítás hatásainak és annak, hogy jó-e ez nekünk:

Boon.hu

Hamarosan ismét elérkezik az az időpont, amikor az órákat egy órával visszaállítjuk, és ezzel hivatalosan is átállunk a téli időszámításra. Idén október 26-án, hajnali háromról kettőre kell visszatekerni az órát — tehát papíron egy órával többet alhatunk. Ám sokak számára az óraátállítás mégis kellemetlenségekkel jár, hiszen megzavarhatja a szervezet természetes biológiai ritmusát. Miért visel meg sokakat az óraátállítás? 

Forrás: MW

Óraátállítás a hétvégén

Bár csak egyetlen óráról van szó, a testünk „belső órája” – az úgynevezett cirkadián ritmus – érzékenyen reagál az ilyen változásokra. A téli időszámítás kezdetével korábban sötétedik, rövidebbek a nappalok, így kevesebb természetes fény ér bennünket.

Ez hatással lehet a hangulatunkra, energiaszintünkre és alvásunk minőségére is. A szakértők szerint különösen megterhelő lehet az átállás: 

• kisgyermekes szülőknek, akiknek nehéz a gyerekek alvási ritmusát újraszabályozni, 

• éjszakai műszakban dolgozóknak, 

• illetve azoknak, akik krónikus alvászavarral küzdenek. 

Szerencsére némi tudatossággal és előrelátással a legtöbb kellemetlen tünet megelőzhető. 

Így készítsük fel a szervezetünket 

A SomnoCenter Alvászavar Központ szakértői szerint a téli átállás kevésbé megterhelő, mint a tavaszi, mégis érdemes néhány egyszerű szabályt betartani: 

• Fokozatosan alkalmazkodjunk: néhány nappal előtte feküdjünk le 15–20 perccel korábban, hogy a szervezetünk hozzászokjon az új ritmushoz. 

• Keressük a napfényt: a reggeli séta vagy egy kis idő a természetes fényben segít beállítani a biológiai órát. 

• Kerüljük az esti kékfényt: lefekvés előtt tegyük félre a telefont, kapcsoljunk melegebb fényű lámpát, és teremtsünk nyugodt környezetet. 

• Ne próbáljunk „alvást pótolni” hosszú délelőtti lustálkodással, mert az csak tovább tolja az alvásciklust. 

A szervezet alkalmazkodása

A legtöbb ember néhány napon belül visszanyeri az egyensúlyt, de a szervezet alkalmazkodása addig is kisebb fáradékonysággal és levertséggel járhat. Meddig tart még az óraátállítás korszaka? Bár az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta, hogy megszűnjön az évi kétszeri óraállítás, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni, hogy a nyári vagy a téli idő maradjon-e véglegesen. Most Spanyolország állt az ügy élére: a madridi kormány 2026-tól teljesen eltörölné az óraátállítást az EU-ban. Addig azonban marad a tekergetés – ám ha odafigyelünk testünk jelzéseire és tudatosan segítjük az átállást, a változás sokkal kevésbé lesz megterhelő. A téli időszámítás pedig így valóban jelenthet egy kis plusz pihenést – nem pedig egy újabb stresszforrást. 

 

