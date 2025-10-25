Téged is megvisel? Íme a valóság

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Óraátállítás a hétvégén

Bár csak egyetlen óráról van szó, a testünk „belső órája” – az úgynevezett cirkadián ritmus – érzékenyen reagál az ilyen változásokra. A téli időszámítás kezdetével korábban sötétedik, rövidebbek a nappalok, így kevesebb természetes fény ér bennünket.

Ez hatással lehet a hangulatunkra, energiaszintünkre és alvásunk minőségére is. A szakértők szerint különösen megterhelő lehet az átállás:

• kisgyermekes szülőknek, akiknek nehéz a gyerekek alvási ritmusát újraszabályozni,

• éjszakai műszakban dolgozóknak,

• illetve azoknak, akik krónikus alvászavarral küzdenek.

Szerencsére némi tudatossággal és előrelátással a legtöbb kellemetlen tünet megelőzhető.

Így készítsük fel a szervezetünket

A SomnoCenter Alvászavar Központ szakértői szerint a téli átállás kevésbé megterhelő, mint a tavaszi, mégis érdemes néhány egyszerű szabályt betartani:

• Fokozatosan alkalmazkodjunk: néhány nappal előtte feküdjünk le 15–20 perccel korábban, hogy a szervezetünk hozzászokjon az új ritmushoz.

• Keressük a napfényt: a reggeli séta vagy egy kis idő a természetes fényben segít beállítani a biológiai órát.

• Kerüljük az esti kékfényt: lefekvés előtt tegyük félre a telefont, kapcsoljunk melegebb fényű lámpát, és teremtsünk nyugodt környezetet.

• Ne próbáljunk „alvást pótolni” hosszú délelőtti lustálkodással, mert az csak tovább tolja az alvásciklust.

A szervezet alkalmazkodása

A legtöbb ember néhány napon belül visszanyeri az egyensúlyt, de a szervezet alkalmazkodása addig is kisebb fáradékonysággal és levertséggel járhat. Meddig tart még az óraátállítás korszaka? Bár az Európai Parlament már 2019-ben megszavazta, hogy megszűnjön az évi kétszeri óraállítás, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni, hogy a nyári vagy a téli idő maradjon-e véglegesen. Most Spanyolország állt az ügy élére: a madridi kormány 2026-tól teljesen eltörölné az óraátállítást az EU-ban. Addig azonban marad a tekergetés – ám ha odafigyelünk testünk jelzéseire és tudatosan segítjük az átállást, a változás sokkal kevésbé lesz megterhelő. A téli időszámítás pedig így valóban jelenthet egy kis plusz pihenést – nem pedig egy újabb stresszforrást.