október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

54 perce

Ezen a héten kell átállítani az órákat!

Címkék#anyuka#hajnalban#eszköz#szükség#szervezet

Hamarosan ismét visszaállunk a téli időszámításra. Ön tudja, idén ősszel mikor van óraátállítás?

Boon.hu

Idén ősszel sem marad el az óraátállítás. 2025. október 26-án, vasárnap hajnalban visszaállunk a téli időszámításra. Ez azt jelenti, hogy hajnali 3 órakor 2-re kell visszatekerni az órát, vagyis kapunk egy extra órát. A legtöbb digitális eszköz magától átáll, de a faliórákat, ébresztőórákat és a konyhai időzítőket nem árt ellenőrizni.

óraátállítás, 2025, október
Hamarosan őszi óraátállítás
Forrás: MW

Óraátállítás: hamarabb világosodik, előbb sötétedik

Az óraátállítás lényege, hogy a nappali fényt jobban kihasználjuk a reggeli órákban. A téli időszámításban korábban világosodik, viszont este hamarabb sötétedik. Sokan örülnek annak, hogy hamarosan egy órával tovább pihenhetnek, másokat viszont megvisel az átállás. A szervezetnek ugyanis néhány napra van szüksége, mire hozzászokik az új ritmushoz.

Mit mondanak a miskolciak?

Megkérdeztünk néhány helybelit, tudják-e, mikor kell idén átállítani az órákat.

Persze, mindig figyelem, mert szeretek pontos lenni. Most október 26-án hajnalban kell visszaállítani, ugye?

 – vágta rá Kis Tünde nyugdíjas. A fiatalabb korosztály viszont kevésbé követi az ilyen dátumokat.

Őszintén? Fogalmam sincs, mikor van. Mindig csak akkor veszem észre, amikor másnap más időt mutat a telefon, vagy anyukám szól

 – válaszolta nevetve Szabó Sára, 17 éves diáklány.

Miért van még mindig óraátállítás?

Bár évek óta szó van róla, hogy eltörlik, az Európai Unió országai még nem jutottak egyezségre arról, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon véglegesen. Így 2025-ben is marad az évi két átállítás: tavasszal előre, ősszel vissza.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu