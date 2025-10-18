Ezen a héten kell átállítani az órákat!

Idén ősszel sem marad el az óraátállítás. 2025. október 26-án, vasárnap hajnalban visszaállunk a téli időszámításra. Ez azt jelenti, hogy hajnali 3 órakor 2-re kell visszatekerni az órát, vagyis kapunk egy extra órát. A legtöbb digitális eszköz magától átáll, de a faliórákat, ébresztőórákat és a konyhai időzítőket nem árt ellenőrizni.

Hamarosan őszi óraátállítás

Óraátállítás: hamarabb világosodik, előbb sötétedik

Az óraátállítás lényege, hogy a nappali fényt jobban kihasználjuk a reggeli órákban. A téli időszámításban korábban világosodik, viszont este hamarabb sötétedik. Sokan örülnek annak, hogy hamarosan egy órával tovább pihenhetnek, másokat viszont megvisel az átállás. A szervezetnek ugyanis néhány napra van szüksége, mire hozzászokik az új ritmushoz.

Mit mondanak a miskolciak?

Megkérdeztünk néhány helybelit, tudják-e, mikor kell idén átállítani az órákat.

Persze, mindig figyelem, mert szeretek pontos lenni. Most október 26-án hajnalban kell visszaállítani, ugye?

– vágta rá Kis Tünde nyugdíjas. A fiatalabb korosztály viszont kevésbé követi az ilyen dátumokat.

Őszintén? Fogalmam sincs, mikor van. Mindig csak akkor veszem észre, amikor másnap más időt mutat a telefon, vagy anyukám szól

– válaszolta nevetve Szabó Sára, 17 éves diáklány.

Miért van még mindig óraátállítás?

Bár évek óta szó van róla, hogy eltörlik, az Európai Unió országai még nem jutottak egyezségre arról, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon véglegesen. Így 2025-ben is marad az évi két átállítás: tavasszal előre, ősszel vissza.

