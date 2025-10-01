október 1., szerda

Program

43 perce

Didergős reggel, forró kürtőskalács: ilyen lesz az októberi Ónodi vásár

Címkék#októberi#Ónodi vásár#kirakodóvásár

Az ország egyik legrégebbi vásárát 1396-ban említették először, és a hagyomány azóta is él tovább. Aki egyszer ellátogatott az Ónodi vásárba, tudja, hogy ez nem pusztán piac, hanem igazi élmény.

Boon.hu

A következő Ónodi vásár október 2-án, csütörtökön lesz, amikor ismét több ezer látogatót várnak a vásártérre. Ezúttal már az őszi időjárás határozza meg a hangulatot. Hűvösek a reggelek, a didergős szélben jól fog esni a meleg tea és a forró kürtőskalács.

októberben is érkezik az ónodi vásár
Az Ónodi vásár ősszel is várja látogatóit
Forrás: MW

Az Ónodi vásárban kincset találhatunk minden standon

Várhatóan várnak a látogatókra friss zöldségek és gyümölcsök az őszi betakarításból, kézműves portékák, háztartási kellékek, őszi, sőt már téli ruhaneműk és megannyi ritkaság is. Aki különlegességre vágyik, biztosan talál kedvére való darabot a régiségek között.

Az állatvásár évszakól függetlenül népszerű

Ahogy mindig, most is nagy figyelmet kap az állatvásár. A gyerekeknek igazi látványosság, a gazdáknak pedig fontos alkalom az adásvételre. A hűvös időben különösen jól esik majd a vásári étkek sora: lángos, sült kolbász és meleg tea segít felmelegedni a standok között sétálva. Ha kíváncsi a vásár gasztronómiai kínálatára, olvassa el alábbi cikkünkben.

Ügyintézés a vásár forgatagában

Októberben sem marad el a kormányablakbusz az állat- és kirakodóvásárban, ahol a látogatók sorban állás nélkül intézhetik hivatalos ügyeiket, legyen szó lejárt személyiről, lakcímkártyáról vagy jogosítványról.

