Didergős reggel, forró kürtőskalács: ilyen lesz az októberi Ónodi vásár

A következő Ónodi vásár október 2-án, csütörtökön lesz, amikor ismét több ezer látogatót várnak a vásártérre. Ezúttal már az őszi időjárás határozza meg a hangulatot. Hűvösek a reggelek, a didergős szélben jól fog esni a meleg tea és a forró kürtőskalács.

Az Ónodi vásár ősszel is várja látogatóit

Forrás: MW

Az Ónodi vásárban kincset találhatunk minden standon

Várhatóan várnak a látogatókra friss zöldségek és gyümölcsök az őszi betakarításból, kézműves portékák, háztartási kellékek, őszi, sőt már téli ruhaneműk és megannyi ritkaság is. Aki különlegességre vágyik, biztosan talál kedvére való darabot a régiségek között.

Az állatvásár évszakól függetlenül népszerű

Ahogy mindig, most is nagy figyelmet kap az állatvásár. A gyerekeknek igazi látványosság, a gazdáknak pedig fontos alkalom az adásvételre. A hűvös időben különösen jól esik majd a vásári étkek sora: lángos, sült kolbász és meleg tea segít felmelegedni a standok között sétálva. Ha kíváncsi a vásár gasztronómiai kínálatára, olvassa el alábbi cikkünkben.