Dermesztő szél fújt, mégis a fél vármegye az Ónodi Vásárban nézelődött - fotók, videó

Meglepetés az Edelényi vásárban

Bizony nemcsak az Ónodi Vásár Borsodban, ahol minden van, mi szemnek-szájnak ingere. Ahogyan arról akkor be is számoltunk, nemrég az Edelényi Vásárban jártunk, ahol rendkívül kellemes meglepetést kaptunk.

Egy régiségeket áruló öregúrral készített riportunk után, egy Erdei Zsolt által dedikált boxkesztyűt kaptunk tőle. A különleges ajándék kapcsán meg is kerestük a boxlegendát, aki válaszolt is a kérdéseinkre. Amennyiben érdekli, mit mondott, olvasson tovább az alábbi linken: