Dermesztő szél fújt, mégis a fél vármegye az Ónodi Vásárban nézelődött - fotók, videó

A hideg és szeles idő ellenére is ellepték Ónod Vásárterét az emberek. Kereskedők és vásárlók, mind dideregtek október második napján, mégsem hagyták ki az októberi Ónodi vásárt.

Boon.hu
Dermesztő szél fújt, mégis a fél vármegye az Ónodi Vásárban nézelődött - fotók, videó

Az Ónodi Vásárban szokás szerint minden is volt

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az már megszokott, hogy az Ónodi Vásárban rengetegen vannak, de az, hogy egy ilyen hideg reggelen is annyian voltak, hogy parkolni csak kilométerekkel a Vásártértől lehetett, meglepő volt. Természetesen, ahogyan mindig, most is mindent lehetett kapni, amit csak az ember el tud képzelni.

Az Ónodi Vásárban szokás szerint minden is volt
Az Ónodi Vásárban szokás szerint minden is volt
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mindent is lehetett kapni az Ónodi vásárban

Ha nem járt még az Ónodi Vásárban, mutatjuk, hogy kell elképzelni:

Egy hatalmas vásártér, ahol nem túlzás, hogy bármit meg lehet kapni. Amint belépünk a kapun, máris megcsapja az orrunkat a finom falatok illata. A sült kolbász aromájától máris megéhezik az ember, de választhat rengeteg minden közül: hamburger, lángos, gyros, kürtős kalács és még sok más.

De nem az ételé volt ám a főszerep az októberi Ónodi vásárban! A ruházati cikkektől kezdve a zöldség-gyümölcsön át a műszaki cikkeken keresztül egészen a kisgépekig minden megvásárolható, de akár még bútort is lehet kapni. Ráadásul most különleges akciókkal csábították a vevőket az árusok. Szokás szerint voltak kézműves termékek is, például mézek, sörök, de természetesen most is árultak haszonállatokat is.

Általában el szoktunk jönni, mert jó áron megkapunk szinte mindent, ami kell. Ma például a férjemnek jöttünk valami melegebb öltözékért, mert máris hideg van, nem volt semmi átmenet a nyár és az ősz között

 – mondta Kissné Piroska.

Ónodi vásár októberben 10.02.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Meglepetés az Edelényi vásárban

Bizony nemcsak az Ónodi Vásár Borsodban, ahol minden van, mi szemnek-szájnak ingere. Ahogyan arról akkor be is számoltunk, nemrég az Edelényi Vásárban jártunk, ahol rendkívül kellemes meglepetést kaptunk.

Egy régiségeket áruló öregúrral készített riportunk után, egy Erdei Zsolt által dedikált boxkesztyűt kaptunk tőle. A különleges ajándék kapcsán meg is kerestük a boxlegendát, aki válaszolt is a kérdéseinkre. Amennyiben érdekli, mit mondott, olvasson tovább az alábbi linken:

 

