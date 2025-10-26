1 órája
Ebben a Tokaj-hegyaljai faluban közösen szépítik a tereket
Egy Tokaj-hegyaljai faluban újra megmutatták, mire képes a közösségi összefogás. Olaszliszkán a harmadik faluszépítő napon a temetőt tették rendbe a helyiek, akik a munka végén közös ebéddel és jókedvvel zárták a napot.
Összefogással szépült meg a temető Mindenszentek előtt
Forrás: Facebook/Varga Béla
Bár az eső miatt egy napot csúszniuk kellett, az olaszliszkaiak lelkesedését ez sem törte meg, verőfényes napsütésben tartották meg a település harmadik faluszépítő napját. A közelgő Mindenszentek alkalmából ezúttal a temető került sorra. A résztvevők – köztük a polgármester – gereblyéztek, söpörtek, ürítették a szemeteseket, és együtt gondoskodtak a hely méltó állapotáról.
Olaszliszka apraja-nagyja jelen volt
A megszokott „faluszépítők” mellett idén sok új arc is csatlakozott: fiatalok, családosok, nagyszülők, valóban minden korosztály képviseltette magát. A közös munka nemcsak a település környezetét, hanem a közösségi szellemet is erősítette. A nap végén a jól megérdemelt pihenés és egy tál gőzölgő pörkölt mellett beszélgetve zárták a napot.
Együtt mindig többre vagyunk képesek
– írta közösségi oldalán Varga Béla, Olaszliszka polgármestere, aki köszönetet mondott minden résztvevőnek.
