Balesetveszély az aszfalton: egy rejtélyes folt riogatja az autósokat egy forgalmas borsodi útszakaszon
Komoly problémával szembesültek az arra közlekedők. Egy bejegyzés szerint az úton valami olajféle okozott kellemetlen meglepetést az autósoknak.
Rejtély, hogy kerülhetett az útra a kifojt olaj. Mindenesetre nagyon figyeljünk vezetés közben, ha arra járnánk.
Fotó: TAKACS JOCI
Kazincbarcikán a jószerencsét út- Múcsonyi út körforgalomnál óvatosan vezessenek, mert kifolyt olaj van a Miskolc felőli oldalon!”- jelezte a „26-os Főút és környéke” facebook csoport egyik tagja.
Nincs tulajdonosa a kifojt olajnak
Az olaj „tulajdonosa” ismeretlen, viszont balesetveszélyes lehet egy ilyen anyag az úttesten, ezért óvatosságra inti az autóvezetőket a volán mögött. A bejegyzést ejtő csoporttag fotót nem csatolt a bejelentéshez, amin látható lenne a kifolyt olaj, de a kommentek alapján komoly a probléma.
Indult a kommentcunami
A hozzászólásokból kiolvasható, hogy mit gondolnak erről az emberek:
Nagyon komoly volt… Alig tudtam megállni!
- ehhez kapcsolódóan:
jaja szintén… Már most jobb a helyzet.
Komolynak hangzik a kommentek alapján, amit alátámasztott a következő tag is.
Én jelentettem 112-nek!!! Előttem ment 3-4 autóval, aki húzta a csíkot teljesen a Lidl-ig sikerült össze olajozni az autót! Én még frissen mentem rá, majdnem sikerült szétverni a padkát meg a kocsit is…
- ehhez kapcsolódóan pedig,
Hát én is azóta remegek, azt se tudtam most mi a a f..sz van, a kocsival van valami, vagy mi….
Helyrehozás folyamatban A legutóbbi bejegyzés alapján az olaj elhárítása folyamatban van:
Már szórják a volánosok lefelé meg itt van a Rendészet is kint most jövünk busszal.
- írta a fejleményeket az üggyel kapcsolatban.
