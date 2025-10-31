október 31., péntek

Vigyázat!

37 perce

Balesetveszély az aszfalton: egy rejtélyes folt riogatja az autósokat egy forgalmas borsodi útszakaszon

Komoly problémával szembesültek az arra közlekedők. Egy bejegyzés szerint az úton valami olajféle okozott kellemetlen meglepetést az autósoknak.

Kazincbarcikán a jószerencsét út- Múcsonyi út körforgalomnál óvatosan vezessenek, mert kifolyt olaj van a Miskolc felőli oldalon!”- jelezte a „26-os Főút és környéke” facebook csoport egyik tagja. 

Rejtély, hogy kerülhetett az útra a kifojt olaj. Mindenesetre nagyon figyeljünk vezetés közben, ha arra járnánk.
Nincs tulajdonosa a kifojt olajnak

Az olaj „tulajdonosa” ismeretlen, viszont balesetveszélyes lehet egy ilyen anyag az úttesten, ezért óvatosságra inti az autóvezetőket a volán mögött. A bejegyzést ejtő csoporttag fotót nem csatolt a bejelentéshez, amin látható lenne a kifolyt olaj, de a kommentek alapján komoly a probléma. 

Indult a kommentcunami

A hozzászólásokból kiolvasható, hogy mit gondolnak erről az emberek: 

Nagyon komoly volt… Alig tudtam megállni!

- ehhez kapcsolódóan:

 jaja szintén… Már most jobb a helyzet.

 Komolynak hangzik a kommentek alapján, amit alátámasztott a következő tag is. 

Én jelentettem 112-nek!!! Előttem ment 3-4 autóval, aki húzta a csíkot teljesen a Lidl-ig sikerült össze olajozni az autót! Én még frissen mentem rá, majdnem sikerült szétverni a padkát meg a kocsit is…

- ehhez kapcsolódóan pedig, 

Hát én is azóta remegek, azt se tudtam most mi a a f..sz van, a kocsival van valami, vagy mi….

Helyrehozás folyamatban A legutóbbi bejegyzés alapján az olaj elhárítása folyamatban van: 

Már szórják a volánosok lefelé meg itt van a Rendészet is kint most jövünk busszal.

- írta a fejleményeket az üggyel kapcsolatban.

További hírek között böngészhet portálunkon.

 

