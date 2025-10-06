Ma van az Aradi Vértanúk emléknapja: Miskolcon így emlékeztek

1848-49 szellemisége máig meghatározza nemzeti identitásunkat

„Magyar nemzeti identitásunk legfontosabb fundamentuma 1848-49, benne gyökerezik minden amit a magyar szabadságról, önrendelkezésről, függetlenségről, a modern Magyarországról elmondhatunk. 1848-hoz mérjük történeti tudatunk mércéjével azt azt követő sorsfordító eseményeket. 1848 és 1849 szellemiségében tevékenykedtek Miskolc városvezetői amikor az ötvenedik évforduló alkalmából Magyarország első egész alakos Kossuth szobrát felavatták az Erzsébet-téren vagy amikor városunk díszpolgárává választották Jókai Mórt” – hangsúlyozta az osztályvezető.

Koszorúkat és az emlékezés virágait helyezték el

Az ünnepi ceremónia végén Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Tóth-Szántai József polgármester, Hollósy András alpolgármester, Dr. Senviczki Erika jegyző és Miskolc város önkormányzati képviselői helyezték el a tiszteletadás koszorúját az emléktáblánál.