Ma van az Aradi Vértanúk emléknapja: Miskolcon így emlékeztek
Ezen a napon, 176 évvel ezelőtt, a császári haditörvényszék ítélete alapján kivégezték a magyar honvédség tizenhárom magas rangú katonáját. Október 6-án közös megemlékezést tartottak Miskolcon a város vezetői, a pártok és a hivatalok képviselői, valamint a civil szervezetek delegáltjai a Batthyány-emléktáblánál.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Október 6-án arra emlékezünk, hogy Aradon kivégezték a magyar honvédsereg tizenkettő tábornokát és egy ezredesét 1849-ben.
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen - Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly a nemzet vértanúi voltak. Rajtuk kívül aznap végezték ki Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét is.
Koncz Zsófia: minden aradi vértanú példakép a magyarság számára - képekkel
Miskolcon a város vezetői, a pártok és a hivatalok képviselői, valamint a civil szervezetek október hatodikán a Batthyány-emléktáblánál emlékeztek a vérbe fojtott szabadságharc minden áldozatára, akik életüket áldozták a szabadságért, az osztrák császári udvartól történő elszakadásért.
Október 6-án nemzeti gyásznapunkon emlékezünk az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlás valamennyi áldozatára. A történészek becslése szerint az aradi vértanúkon kívül további százhuszonnyolc főt végeztek ki, több ezer embert vetettek várbörtönbe és mintegy negyven- ötvenezer volt honvédet soroztak be kényszersorozással a császári hadseregbe
– mondta el ünnepi beszédében Dr. Tóth Arnold, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi tár osztályvezetője.
1848-49 szellemisége máig meghatározza nemzeti identitásunkat
„Magyar nemzeti identitásunk legfontosabb fundamentuma 1848-49, benne gyökerezik minden amit a magyar szabadságról, önrendelkezésről, függetlenségről, a modern Magyarországról elmondhatunk. 1848-hoz mérjük történeti tudatunk mércéjével azt azt követő sorsfordító eseményeket. 1848 és 1849 szellemiségében tevékenykedtek Miskolc városvezetői amikor az ötvenedik évforduló alkalmából Magyarország első egész alakos Kossuth szobrát felavatták az Erzsébet-téren vagy amikor városunk díszpolgárává választották Jókai Mórt” – hangsúlyozta az osztályvezető.
Koszorúkat és az emlékezés virágait helyezték el
Az ünnepi ceremónia végén Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Tóth-Szántai József polgármester, Hollósy András alpolgármester, Dr. Senviczki Erika jegyző és Miskolc város önkormányzati képviselői helyezték el a tiszteletadás koszorúját az emléktáblánál.
Őket követték a pártok, a közgyűlési frakciók, valamint a kormányhivatal képviselői és a városi civil szervezetek küldöttei, akik koszorúikkal és főhajtással emlékeztek meg a szabadságharc hőseiről.
